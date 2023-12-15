الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل Percy Jackson And The Olympians يحصل على تقييم 95% بموقع Rotten Tomatoes

Percy Jackson And
Percy Jackson And The Olympians، فيتو

ديزني، حصل مسلسل ديزني الجديد  Percy Jackson And The Olympians، على تقييم ممتاز، بلغ نسبة 95% على موقع التقييمات الأشهر، Rotten Tomatoes، وذلك بعد 22 مراجعة نقدية له.

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أفيشات دعائية جديدة لمسلسل ديزني Percy Jackson and the Olympians

وطرحت استديوهات ديزني ملصقات دعائية رسمية فردية جديدة، لمسلسلها المنتظر، Percy Jackson And The Olympians، والذي أنتجته منصتها الرقمية  + Disney، وظهر عدد من أبطال المسلسل منفردين علي الملصقات الجديدة، بشخصياتهم في العمل.

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ديزني تعلن عدد وأسماء حلقات مسلسل PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

وأعلنت منصة ديزني بلس، عن عناوين حلقات الموسم الأول من مسلسلها المنتظر، ‘PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS’، حيث نشرت صورة رسمية تحمل أسماء الحلقات، والتي بلغ عددها ٨ حلقات.

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الكاتب ريك ريوردان يظهر في مسلسل PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

وكشفت تقارير صحفية أن الكاتب ريك ريوردان، سيظهر في دور شرفي، خلال أحداث مسلسله الجديد، PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS، المقرر عرضه بتاريخ 20 ديسمبر ٢٠٢٣، حصريا عبر منصة ديزني+.

تايلر مسلسل PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

وأصدرت استديوهات ديزني، تريلر دعائي تشويقي جديدا، لمسلسلها المنتظر PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS، والذي وصلت مدته لدقيقة و٣٣ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة، من المسلسل المقرر عرضه بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، حصريا عبر منصة ديزني بلس.

قصة مسلسل Percy Jackson and the Olympians

ويستند المسلسل، على رواية الكاتب، ريك ريوردان، ويدور حول قصة خيالية عن نصف إله، يبلغ من العمر 12 عامًا، ويدعى بيرسي جاكسون، الذي بدء يتصالح مع قواه الخارقة المكتشفة حديثًا، عندما اتهمه إله السماء بسرقة صاعقة، والآن يجب على بيرسي أن يسافر عبر أمريكا للعثور عليه، واستعادة النظام في مدينة أوليمبوس.

أبطال Percy Jackson and the Olympians

ومسلسل Percy Jackson and the Olympians، من بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم،ووكر سكوبل وآريان سيمهادري، وليا سافا جيفريز، وفرجينيا كول، وجلين تورمان، وجيسون مانتزوكاس، وميجان مولالي، وتيم شارب، وديور جودجون، وأوليفيا مورتون، وتشارلي بوشنيل، وآدم كوبلاند، وسوزان كراير، وجيسيكا باركر كينيدي، ولين مانويل ميراندا.

الكاتب ريك ريوردان يظهر في مسلسل PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

ديزني تطرح إعلانا جديدا لمسلسلها المنتظر PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

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ديزني تعلن عدد وأسماء حلقات مسلسل PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

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