الجمعة 15 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مجازاة 3 من مسئولي المتابعة والتنظيم بحي الهرم بسبب مخالفات بناء

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، فيتو

 شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

حملات لإزالة البناء المخالف

 وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.


وانطلاقًا من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجازاة ثلاثة من مسئولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسئول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم. 

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ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص  بحي الهرم

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي بمنطقة نزلة البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن. 

كما شمل قرار محافظ الجيزة مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن. 

وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والإعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة على واجهات المحلات وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك. 

وجاءت قرارات محافظ الجيزة عقب إجراء التحقيق الإداري من قبل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

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