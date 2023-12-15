الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

إصابة 7 عاملات في انقلاب تروسيكل ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

 شهد طريق ميدوم كوم أبو راضي - الواسطى ببني سويف، انقلاب تروسيكل، أسفر عن إصابة 7 عاملات زراعة بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهن إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق ميدوم كوم أبو راضي الواسطى ببني سويف  بعد كمين الجيزاوية، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

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وعلى الفور انتقلت سيارتين من  سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لهن.

 

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، 7 مصابين وهم: فاطمة محمد، 15 سنة، وبها  كدمات وسحجات، وإيمان شحات،  23 سنة، وبها كدمات وسحجات، ومنه سامي، 15 سنة، وبها كدمات وسحجات، وأنعام عبد المولي، 40 سنة، وبها كدمات وسحجات، وغادة ناصر، 13 سنة، وبها كسر في الذراع الأيمن، ورحمه سالم، 12 سنة، وملك سالم،  15 سنة، وبها كدمات وسحجات، وارتجاج، جميعهن عاملات زراعة.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهن ودرجة الإصابة التي تعرضن لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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