الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام: مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود من جيش الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

 أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 648 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

 

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين ومغادرة الشمال بأسرع وقت.

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اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

 وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

 

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافا و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

وعلى الجانب الآخر قالت وزارة التعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، إن نحو 3679 طالبا قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

 وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18.608 شهيد و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

استهداف مستشفى كمال عدوان

كما شددت قوات الاحتلال حصارا واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء ونخشى وفاة 12 طفلًا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان: "التقارير تفيد أن القصف الإسرائيلي أدى إلى نزوح 951,490 امرأة وفتاة، والقصف الإسرائيلي على غزة منذ ٧ أكتوبر أدى لاستشهاد نحو 12000 امرأة وطفل".

استشهاد نحو 12000 امرأة وطفل

وأضاف خبراء الأمم المتحدة: "1.1 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية مثل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي".
ودعا خبراء الأمم المتحدة، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لحماية الحقوق ومستقبل المدنيين خاصة النساء والفتيات.

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