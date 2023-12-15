جيش الاحتلال يزعم إيقاف جنود أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في جنين عقب اقتحامه

اقتحم عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مدينة جنين وأقاموا صلاة يهودية داخله تزامنا مع الحملة التي يشنها الاحتلال على المخيم.

بدوره، زعم جيش الاحتلال إبعاد عدد من جنوده عن الخدمة، بعدما أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في مخيم جنين عقب اقتحامه في حملة على مدينة ومخيم جنين استمرت 3 أيام.

ووفق ما أفاد موقع "واينت"، فإن "الجيش الإسرائيلي أخذ قرارا بالإيقاف الفوري عن النشاط العملياتي لعدد من الجنود اقتحموا المسجد المركزي بمخيم جنين ورددوا داخله تراتيل يهودية، وكتبوا على جدرانه "جئنا نأكل الحمص"، بعد تحقيق أولي في الحادث من قبل قادتهم، إلى حين صدور قرار في قضيتهم".

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وعلى أثر الحادث، هاجم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وزير الدفاع يوآف جالانت، وقال: "علينا أن ندين حقيقة قيام جالانت بإدخال السياسة إلى الجيش".

وأضاف بن غفير قائلا: "إن جالانت يحمل الجيش الإسرائيلي على اتخاذ قرار مخز بإقالة المقاتلين الأبطال الذين خاطروا بحياتهم من أجلنا في العمليات في جنين. وهذا قرار مخزي، ويضر بمعنويات مقاتلينا"، وذلك على حد قوله.

حصيلة قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جندي جديد برتبة رقيب في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 446 منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي قتل الرقيب عوز شموئيل إردي 19 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين بالمنطقة نفسها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.

معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة

وتدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة في شمال وجنوب القطاع.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس الخميس إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة أمس.

وأضافت وسائل الإعلام أن من بين الجنود الـ 8 ضابط في "الكتيبة 82" وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.