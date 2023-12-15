رئيس المركزي الفرنسي يعلق على القرارات الأخيرة لأسعار الفائدة

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، إنه يجب أن يكون هناك تخفيضا لأسعار الفائدة خلال الفترات القادمة نظرًا للارتفاعات القياسية وغير المسبوقة لها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.

تعبيرية، فيتو

يجب النظر لآثار السياسية النقدية

وأضاف: "أننا نقف على هضبة حيث ينبغي للمرء أن يأخذ الوقت الكافي للاستمتاع بالمنظر، وهو ما يعني تقدير نتائج وآثار السياسة النقدية" لافتًا إلى أنه من الممكن أن نشهد ارتفاعا في أسعار الفائدة لفترات طويلة، وذلك بحسب تصريحات له لتلفزيون بورسوراما.

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مجهودات المركزي الأوروبي لكسب ثقة الأسواق

وأشار دي جالهاو، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يسعى جاهدًا لكسب ثقة الأسواق والمستثمرين، منوهًا إلى "أن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة بدأ ينتشر إلى الاقتصاد الحقيقي بشكل أسرع قليلًا مما كان يعتقد في البداية" خلال العام الجاري.

تثبيت سعر الفائدة عند هذه المستويات

وكان البنك المركزي الأوروبي، أبقى على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثاني على التوالي يوم أمس الخميس، ورجح مسؤولو السياسة النقدية ارتداد التضخم لأعلى بشكل مؤقت على الأجل القصير.

وترك صناع السياسة النقدية لدى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 4%، وهو ما يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع وكالة بلومبرج.

كما أبقى البنك سعر الفائدة على عملية إعادة التمويل الرئيسية وسعر الفائدة على القروض عند 4.5% و4.75% على التوالي دون تغيير، وفق بيان لجنة السياسة النقدية للبنك.