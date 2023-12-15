الجمعة 15 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البنك المركزي الصيني يثبت سعر الفائدة عند 2.5%

البنك المركزي الصيني،
البنك المركزي الصيني، فيتو

 ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة عند مستوياتها الأخيرة دون تغيير بنسبة 2.5%، خلال اجتماعه الذي عقده صباح اليوم الجمعة للنظر في مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث قام البنك بضخ ما يعادل 203.97 مليار دولار في الأسواق لتحقيق السيولة المطلوبة، والعمل على تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد.

تعبيرية، فيتو 

معاناة الاقتصاد الصيني

 ويعاني الاقتصاد الصيني  خلال الفترة الحالية من حالة ركود في العديد من القطاعات على رأسها قطاع العقارات والذي شهد تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بسبب الأحداث والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

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توقعات وكالة فيتش

 وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أوضحت أن الاقتصاد الصيني يستمر في مواجهة العديد من العقبات الاقتصادية بحلول العام القادم، على رأس هذه العقبات انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية، فجميع هذه العوامل من شأنها التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية للصين.

 

مصير معدلات النمو 

 وأوضحت فيتش أن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ستنخفض خلال العام الجديد لتصل إلى 4.6 % مقارنة بالعام الجاري والذي يزيد عن هذه النسبة بواقع 5%، حيث أن النمو الاقتصادي للصين سيكون مستقرا على نطاق واسع وبمستويات أعلى خلال الفترة القادمة.

 

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للصين عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس من العام الجاري، فيما خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

 

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