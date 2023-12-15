الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالجيزة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال تقديم الأوراق والمستندات من راغب الخدمة لمركز التكنولوجيا التابع لمحل إقامته بمحافظة الجيزة.

 

 وهذا ما نسرده في السطور التالية..

 

-أصل رخصة المحل.
 

-صورة إعلام الوراثة (والأصل للاطلاع).
 

- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.
 

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة - خطاب - إيصال….).
-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة) (الأصل للاطلاع).

Advertisements

ماهي المراكز التكنولوجية
يُذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة تقع في كلا من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.

 


إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا مجهزا

 

وكانت محافظة الجيزة شهدت إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومنها استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، وطلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، واستخراج ترخيص بتوصيل مرافق للمباني، وتقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى.

 

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة
 

وكان قد أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم. 
شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم. 

ثقافة الإسماعيلية تنظم ورشا تستهدف اكتشاف المواهب بالقنطرة شرق  (صور)

أسعار الأسماك اليوم، 20 جنيهًا أقل سعر لكيلو البلطي في سوق العبور

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التامينات الاجتماعية الجيزة العجوزة والدقي العجوزة القاهرة الكبري القنطرة المركز التكنولوجي المراكز التكنولوجية محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

مخطط ميلان الإيطالي لتدعيم هجومه

طريقة عمل كرات البطاطس بحشو الجبن، لذيذة واقتصادية

ثقافة الإسماعيلية تنظم ورشا تستهدف اكتشاف المواهب بالقنطرة شرق  (صور)

وزير الإنتاج الحربي يتابع آخر مستجدات المشروعات ومناقشة رؤى التطوير بشركة الصيانة

الأكثر قراءة

طرح مرحلة جديدة لشقق عواصم المحافظات، تعرف على التفاصيل

الأهلي أمام اتحاد جدة، آخر خسارة للأحمر في ربع نهائي المونديال

مصدر بالزمالك: صرف 90% من صندوق الانتخابات والمتبقي لا يحل أزمة القيد

الانتخابات الرئاسية، متى يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية

تفاصيل جديدة في حادث تعرض أرملة وائل الإبراشي لمحاولة قتل

نتنياهو الكذاب.. وفشل تحرير الجندي الصهيوني

تكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة وقرارات جمهورية هامة

مجازاة 3 من مسئولي المتابعة والتنظيم بحي الهرم بسبب مخالفات بناء

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

ما هو ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية