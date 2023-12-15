ترصد فيتو لقرائها خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال تقديم الأوراق والمستندات من راغب الخدمة لمركز التكنولوجيا التابع لمحل إقامته بمحافظة الجيزة.

وهذا ما نسرده في السطور التالية..





-أصل رخصة المحل.



-صورة إعلام الوراثة (والأصل للاطلاع).



- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.



-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة - خطاب - إيصال….).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة) (الأصل للاطلاع).

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ماهي المراكز التكنولوجية

يُذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة تقع في كلا من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.



إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا مجهزا

وكانت محافظة الجيزة شهدت إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومنها استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، وطلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، واستخراج ترخيص بتوصيل مرافق للمباني، وتقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى.

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة



وكان قد أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم.

شملت جوله المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.

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