نائب محافظ الجيزة تتفقد دار المسنين بأبو صير (صور)
تفقدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، دار المسنين بأبوصير (بيت العيلة) للاطمئنان على الدار والقاطنين به والوقوف على الخدمة المقدمة لهم.
وأشادت نائب المحافظ بتميز الرعاية والخدمة المقدمة لهم بالدار.
رافق نائب المحافظة في الجولة محمود زين شنب رئيس مجلس ومدينة البدرشين ومجموعة العمل المرافقة.
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