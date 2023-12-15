ثقافة الإسماعيلية تنظم ورشا تستهدف اكتشاف المواهب بالقنطرة شرق  (صور)

نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق، التابع لفرع ثقافة الإسماعيلية، ورشة فنية لعمل بورتريه الجد والجدة باستخدام الورق المقوى، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية التي تستهدف اكتشاف المواهب ونشر الوعي بين رواد بيوت الثقافة والمكتبات.

دور الجد والجدة في المجتمع

سبق الورشة الفنية التي نفذتها مدير المكتبة ورشة حكي عن دور الجد والجدة في تماسك الأسرة وفي حياة الأحفاد وضرورة مشاركة الأطفال في رعاية الجد والجدة والاعتناء بهما وتقديم العون لهما.

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جانب من الورشة الفنية، فيتو

جانب من الورشة الفنية، فيتو

تنفيذ بورتريه فني

ثم قامت مدير الموقع بتنفيذ البورتريه بمشاركة مجموعتين من أطفال مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ومن رواد الموقع.

جانب من الورشة الفنية، فيتو

جانب من الورشة الفنية، فيتو

كما تم تنفيذ البورتريه باستخدام دوائر وأجزاء من الدوائر من الورق الملون بقياسات مختلفة وطريق مبتكرة وذلك بإشراف آمال عسران مديرة بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق.



وكان قد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات متنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل فني لفرقتي الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال وكورال القصر، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

جانب من الورشة الفنية، فيتو

جانب من الورشة الفنية، فيتو

عروض لكورال الأطفال

حيث نظم قصر ثقافة الإسماعيلية حفلا فنيًا بدأ بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفى محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية منها ، عدى النهار علينا وبعض الأغنيات على أنغام السمسمية.

ذكرى كوكب الشرق

كما قدمت فرقة كورال قصر ثقافة الإسماعيلية «تحت التأسيس» بقيادة الدكتورة دينا حسين مجموعة من الأغنيات في ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم منها أنا وأنت نيسنا حتي نتعاتب، لسه فاكر، فات المعاد، حب إيه، برضاك يا خالقي، الف ليله وليله، حيرت قلبي، القلب يعشق كل جميل، بالإضافة لبعض الأغنيات المتميزة لكوكب الشرق.

جانب من الورشة الفنية، فيتو

جانب من الورشة الفنية، فيتو

وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور، وأشرف على الحفل محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.



ويأتي ذلك ضمن أنشطة المواقع الثقافية فى محافظة الإسماعيلية، وضمن الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.



