الجمعة 15 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 20 جنيهًا أقل سعر لكيلو البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 15-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

 البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، سعر بلطي حجم متوسط بسعر من  58 إلى 62 جنيها، بلطي ممتاز كبير من 63 إلى 73 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

 وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 70 إلى 100 جنيه، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة خليجي من 55 إلى 65 جنيهًا، سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 300 جنيه، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 110 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 110 جنيهات، سبيط من 180 إلى 320 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الجمعة

 وتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 180 إلى 320 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 320 جنيهًا،  حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر  سمك دنيس من 90 إلى 220 جنيهًا بربون ممتاز من 60 إلى 85 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 45 إلى 55 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، سعر جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 210 إلى 310 جنيهات، سعر جمبري كبير الحجم من 330 إلى 390 جنيهًا،  جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر  سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، شعور من 50 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو البوري في سوق العبور

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