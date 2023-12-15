رُد قلبى.. حكايات وكواليس أهم أفلام ثورة يوليو.. كيف أحبت إنجي ابن الجنايني.. وماذا قالت هند رستم لعبد الناصر في العرض الخاص؟

في عام 1957 تقدم المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار إلى القيادة العامة للقوات المسلحة بطلب إمداده بأسلحة وذخيرة حية وعدد من الجنود لاستخدامها في تصوير بعض اللقطات في فيلم " رد قلبى " الذي ينوي تصويره، وكما نشرت مجلة روز اليوسف عام 1957 فقد وافقت القيادة العامة للقوات المسلحة على الطلب وأمدت المخرج بالأسلحة المطلوبة مع مجموعة من الخبراء العسكريين للإشراف على العمليات العسكرية أثناء تصويرها.

فيلم "رد قلبى" عن قصة يوسف السباعى بنفس الاسم ـ الذى كتب الحوار أيضا ـ وبطولة شكرى سرحان ومريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار وحسين رياض الذى ادى دور الريس عبد الواحد، فردوس محمد، وهند رستم، وأحمد مظهر فى دور البرنس علاء، أحمد علام الذى أجاد في دور الباشا، كمال يس الثورى المناضل، وزهرة العلا، إنتاج آسيا وكتب السيناريو والإخراج عز الدين ذو الفقار.

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أيقونة ثورة يوليو السينمائية

صنف فيلم " رد قلبى " الذى عرض الأسبوع الثانى من شهر ديسمبر عام 1957 بأنه أحد أهم أفلام السينما المصرية الهامة، وأيقونة من أيقونات ثورة يوليو ويعد من أهم الأفلام التي تناولت معاناة الشعب المصري قبل ثورة يوليو من خلال قصة حب الأميرة "إنجي" ابنة الباشا لابن الفلاح البسيط.

وتم اختيار فيلم رد قلبى في المركز الثالث عشر ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد، تم تصوير الفيلم بقصر الأمير يوسف كمال الشهير الآن بقصر الطاهرة وقام بتصويره المصور وحيد فريد.

أحداث فيلم رد قلبى

تدور أحداث قصة فيلم رد قلبى حول الريس عبد الواحد الأب الذى يعمل في أرض أحد الأمراء من الإقطاعيين ويربط الحب بين ابنه (علي) والأميرة (إنجي) ابنة الباشا منذ الصِغَر، يصبح علي ضابطًا في الجيش كما يصبح شقيقه حسين ضابطًا في الشرطة ثم يكتشف ابن الباشا العلاقة بين أخته إنجي وابن الريس عبد الواحد ويبلغ والده الباشا الذى يواجه الريس عبد الواحد الذي يطلب يد إنجي لابنه علي ويرفض الباشا ويطرده من عمله ويتهمه بالجنون، وتتوالى الأحداث وتندلع ثورة يوليو ويتساوى الفقير مع الباشا وتصادر أملاك الباشا ويتولى ابن الريس عبد الواحد لجنة المصادرة.

أول أدوار أحمد مظهر

ويقوم الفنان أحمد مظهر بالتمثيل في هذا الفيلم لأول مرة للسينما في أول أدواره، بعد أن وافق الرئيس جمال عبد الناصر على أن يتفرغ البكباشى حافظ مظهر ـــ وهذا كان اسمه قبل عمله بالسينما ـــ للتمثيل بالسينما، فكانت أول أدواره دور البرنس علاء في رد قلبى وحصل بسببه على لقب الفارس.

مجموعة أبطال فيلم رد قلبى

من أشهر الأدوار في الفيلم الفنان القدير حسين رياض الذى أدى دور الريس عبد الواحد خولى عزبة الباشا، ممثل عملاق قدَّم مشوارًا فنيًّا امتد أكثر من ستين عامًا، انحصرت أدواره في شخصية الأب، فقدم الفلاح والبيه والطيب والشرير والباشا، سمى بابا حسين واشتهر بلقب أبو الفنانين، أشهر أدواره الأب في فيلم "رد قلبى"، وهو دور الريس عبد الواحد حين فقد قدرته على النطق، وحضر الرئيس جمال عبد الناصر العرض الأول للفيلم، وقيل إن حسين رياض أبكى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد أن أداى دوره ببراعة، ورحل عام 1965، بعد ان منحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الفنون عام 1962 عن دوره في الفيلم.



وكما كتب حسن إمام عمر عن الفيلم أنه أثناء حضور الرئيس جمال عبد الناصر العرض الخاص للفيلم، طلبت مريم فخر الدين توقيع من الرئيس وقالت له إن يكتب " إلى المهذبة إنجي"، وقتها ردت هند رستم وهي تبتسم " طيب أنا هتكتب لي إيه؟" لأنها كانت تقوم بدور راقصة، فضحك الرئيس من ردها وعفويتها.

أشهر أدوار حسين رياض وأحمد علام

حول ذكرياته عن فيلم " رد قلبى " قال الفنان الراحل شكرى سرحان: أنا أعتز جدا بهذا الفيلم ولا يوجد مواطن مصرى ينسى الظروف التي عاشتها مصر قبل عام 1952 وأيضا ما أنجزته ثورة يوليو في 1952، وأرى أن فيلم رد قلبى فيه تجسيد حى لحال المواطن المصرى قبل وبعد الثورة، والفيلم بالنسبة لى محطة هامة في حياتى، فقد أكرمنى الله تعالى بأن جعلنى أعبر عن الشاب المصرى من خلال أسرة بسيطة وحال هذه الاسرة في مقابل أسرة إقطاعية.. كرموز للحياة المصرية في ذلك الوقت، وأرى أن الفيلم ترك بصمة على السينما وعلى المشاهد المصرى من خلال قصة كتبها فارس الرومانسية يوسف السباعى وأخرجها ملك الرومانسية عز الدين ذو الفقار.

صداقة طويلة من أحمد مظهر

وأضاف سرحان: ساعدنى في نجاح فيلم “ رد قلبى ” كوكبة من النجوم أستاذى وحبيبى أحمد مظهر ورشدى أباظة وصلاح ذو الفقار ومريم فخر الدين والعظيمة فردوس محمد والعملاق حسين رياض، حيث كانت روح العمل بيننا تقوم على المحبة والوفاق وعمل الفريق، وقد وقعت مفارقات كثيرة أثناء تصوير الفيلم لم ينساها أبدا، منها أن الأستاذ الكبير أحمد مظهر تعلمت منه أثناء الفيلم كيف يمكننى ركوب الحصان وكنت استفيد من فروسيته في الإمساك بلجام الحصان وكان شديد الخوف على في لقطة الحصان المجنون عنتر، وحين وقعت من على الحصان جرى نحوي والخوف يملأ قلبه خشية أن يكون أصابنى مكروه، ومن يومها صرنا أصدقاء.

شكرى سرحان وحسين رياض فى رد قلبى

هناك موقفا بالنسبة لدور" على " يحكى شكرى سرحان أنه أبكاه حقيقة وهو حين عاد على من الكلية الحربية وهو يرتدي البدلة العسكرية وأبوه وأمه يستقبلوه وخايفين يحضنوه حتى لا تلوث أيديهم البدلة..مشهد يبين انتماء الابن إلى والديه واعتزاز الأم والأب بأبنهم يقول شكرى أصيبت بقشعريرة حقيقية وبكيت.

أما عن سر تسمية الفيلم "رد قلبى " الذى وضعه اتخذه الكاتب يوسف السباعى يقول شكرى سرحان: كنت قد أهديت الأميرة إنجى سلسلة بها قلب، ولما فرضت الحراسة على عائلتها كنت رئيس لجنة المصادرة فطلبت رد القلب إليها وعدم مصادرته حتى لو دفعت أنا ثمنه.

مريم: كنا نعمل للفن وليس للفلوس

عن فيلم رد قلبى قالت أيضا الفنانة مريم فخر الدين التي قامت بدور الأميرة إنجى في الفيلم:عندما عرض علي دور إنجي في فيلم "رد قلبي" كان إجري وقتها 3 آلاف جنيه، لكن الجهة المنتجة عرضت وقتها ألف جنية فقط، فوافقت رغم أنني اشتريت ملابس بألف ومائتين جنيه من مالي الخاص لملابس الفروسية وحدها، ولم أغضب أو أحزن ويكفيني أنه ظل يعرض لأكثر من خمسين عاما بنجاح كبير فنحن كنا نشتغل للفن أما الآن فالممثلات يعملن من أجل الفلوس فقط، وأقول لهم الأموال تذهب ولكن المجد هو الباقي.

مريم وسرحان فى رد قلبى

وفى أحد البرامج التليفزيونية تحدثت مريم فخر الدين عن فيلم رد قلبى وهاجمت القائمين على مسلسل "رد قلبى "القائم على نفس القصة الذى عرض على الشاشة الصغيرة وبطلته نيرمين الفقى ومحمد رياض وحسن حسنى، سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد توفيق وعرض فى ديسمبر 1998، وقالت إنه مسلسل سيئ تمثيلا وإخراجا.

زواج حقيقى لزهرة العلا

من المفارقات خلال أحداث فيلم رد قلبى أن ربط الحب بين الممثلة زهرة العلا وصلاح ذو الفقار، وتحولت العلاقة من التمثيل إلى الحقيقة، فبعد مشهد صلاح ذو الفقار وهو يطلب من زهرة العلا الزواج في الفيلم، قال لها " ما تيجي نخليها جد" وبالفعل تزوجوا الاثنان بعد انتهاء تصوير الفيلم.

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