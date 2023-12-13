الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الرمان يرتفع لسعر 26 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وسجل سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 6.5 جنيه، كيموكوات من 15 إلى 20 جنيهًا، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 14 جنيهًا،  نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 12 إلى 16 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 15 إلى 21 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح  سعر مانجو كيت من 25 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من 8 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 13 إلى 26 جنيهًا،  سعر فراولة من 17 إلى 23 جنيهًا، سعر كاكا من 14 إلى 24 جنيهًا، سعر كانتلوب من 7 إلى 11 جنيهًا، الجوافة من 7 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 25 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا،  سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا،  قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، كيلو الحرنكش بـ 25 جنيهًا في سوق العبور

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قرار جديد من مصلحة الجمارك بشأن تصدير الرمان (مستند)

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