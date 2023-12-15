أسعار الخضراوات اليوم، 24 جنيهًا أقل سعر لكيلو البسلة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، في السطور التالية:

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14.5 جنيه، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 15 إلى 27 جنيهًا، سعر الكوسة من 8 إلى 17 جنيهًا.

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وبلغ سعر باذنجان بلدي من 2 إلى 3.5 جنيه، الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش 4.5 إلى 5.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3 إلى 6 جنيهات، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 32 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من 24 إلى 26 جنيهًا، الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا، خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 30 إلى 90 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 17 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 8 جنيهات، سبانخ من 6 إلى 9 جنيهات، البامية من 40 إلى 45 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، ليمون بلدي من 7 إلى 12 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 10 جنيهات.