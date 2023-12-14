الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 15 إلى 27 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14.5 جنيه، سعر الكوسة من 8 إلى 17 جنيهًا.

Advertisements

وبلغ سعر الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش  4.5 إلى 5.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3 إلى 6 جنيهات، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، باذنجان بلدي من 2 إلى 3.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 32 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من 24 إلى 26 جنيهًا، الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا، خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 30 إلى 90 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 17 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ من 6 إلى 9 جنيهات، البامية من 40 إلى 45 جنيهًا، البطاطا من 3 إلى 8 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، ليمون بلدي من 7 إلى 12 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر كرنب سلاطة 8 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه،  فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 10 جنيهات.

txt

بـ 46 جنيهًا، ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، وخبراء: الأزمة مستمرة لـ مارس 2024 ومطالب بتطبيق سعر استرشادي

txt

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضار اسعار الخضر باذنجان رومي سعر الثوم سعر الفاصوليا سعر الكوسة سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الطماطم سوق العبور اليوم كيلو البصل كيلو البطاطس كيلو الثوم كيلو الطماطم

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم والبصل يسجلان ارتفاعًا جديدًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الليمون يواصل الانخفاض في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر 11 نوعًا من الخضار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 5 جنيهات أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس ترتفع لـ 11 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخيار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الفاصوليا تسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

الموقف القانوني للمتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بعد إخلاء سبيله

أحدث صور للأعمال الإنشائية لمحطة 7 بمونوريل شرق النيل بالقاهرة

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

شرطان يلتزم بهما طلاب جامعة حلوان للحصول على شهادة التخرج، تعرف عليهما

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لقيادة الجبهة اليمني أمام اتحاد جدة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

المزيد
الجريدة الرسمية