الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 27 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14.5 جنيه، سعر الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا.

Advertisements

وبلغ سعر الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش  4.5 إلى 5.5 جنيه، باذنجان أبيض من 2 إلى 6 جنيهات، باذنجان رومي من 2 إلى 3.5 جنيه، باذنجان بلدي من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 32 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات.

وبلغ سعر بسلة من 22 إلى 24 جنيهًا، الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا، خيار بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 35 إلى 85 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 11 جنيهًا.

وتراوح سعر سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، البامية من 40 إلى 45 جنيهًا، البطاطا من 3 إلى 8 جنيهات،  قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات، ليمون بلدي من 7 إلى 12 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه،  نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 10 جنيهات.

txt

مصدرو البصل: قرار حظر التصدير ظلم الفلاح على حساب شركات التجفيف

txt

أسعار الخضراوات اليوم، 3 جنيهات انخفاضًا في سعر البطاطس بسوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضار اسعار الخضر باذنجان رومي سعر البطاطس سعر الفاصوليا سعر الكوسة سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الطماطم سوق العبور اليوم كيلو البصل كيلو البطاطس كيلو الثوم كيلو الطماطم

مواد متعلقة

خبراء لـ"فيتو": وقف تصدير البصل للخارج بادرة أمل في كسر منحناه السعري المتصاعد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم والبصل يسجلان ارتفاعًا جديدًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 14 سلعة غذائية في الأسواق، أبرزها البيض والسكر ومنتجات الألبان

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الليمون يواصل الانخفاض في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر 11 نوعًا من الخضار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس ترتفع لـ 11 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخيار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

تعليق صادم من أستاذ بجامعة هارفارد عن أزمة السكر في مصر

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

تشييع جنازة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

كبدته خسائر فادحة، سرايا القدس تكشف عملية جديدة ضد جيش الاحتلال في غزة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر كيلو الثوم لـ 85 جنيهًا بسوق العبور

الحكومة تتخذ قرارا عاجلا بشأن تخطيط وتقسيم الأراضي

Advertisements

منوعات

المزيد

أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون بمتحف الطفل..  غدا

الأقصر تتزين بـ 18 رحلة بالون طائر

غمزة وضحكة توري بينسو لـ كورونادو تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر الحركة

6 صور ترصد هطول الأمطار في الإسكندرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

تفسير حلم أكل البطيخ في المنام وعلاقته بزوال الهم وفك الكرب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

المزيد
الجريدة الرسمية