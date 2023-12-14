البصل الأبيض بـ20 جنيها، تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأقصر (بث مباشر)

قدمت «بوابة فيتو» عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بث مباشر حول أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.

وسجل سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات، والبطاطس 15 جنيها، والخيار 10 جنيهات، بصل الجديد الأبيض 20 جنيها،، خص كبوتش 15 جنيه، بذنجان عروس 5 جنيهات، كوسه 15 جنيه، بسلة 10 جنيهات، بروكلي 40 جنيها، الجزر 10 جنيها، فلفل اخضر 10 جنيهات.

فيما شهدت أسعار الفاكهة استقرارا مع الانخفاض الملحوظ والتي جاءت على النحو التالي:

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موز 12جنيها

برتقال 10 جنيهات

يوسفي10 جنيهات

فراولة 30 جنيها

بلح سماني 20 جنيها

بلح أسود 20 جنيها

كاكا 35 جنيها

جوافة 20 جنيها

عنب 20 جنيها

تفاح أخضر 60 جنيها

تفاح أحمر 55 جنيها

رمان 25 جنيها

كنتالوب12 جنيها

التين 25 جنيها.