البصل الأبيض بـ20 جنيها، تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأقصر (بث مباشر)
قدمت «بوابة فيتو» عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بث مباشر حول أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، والتي شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.
وسجل سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات، والبطاطس 15 جنيها، والخيار 10 جنيهات، بصل الجديد الأبيض 20 جنيها،، خص كبوتش 15 جنيه، بذنجان عروس 5 جنيهات، كوسه 15 جنيه، بسلة 10 جنيهات، بروكلي 40 جنيها، الجزر 10 جنيها، فلفل اخضر 10 جنيهات.
فيما شهدت أسعار الفاكهة استقرارا مع الانخفاض الملحوظ والتي جاءت على النحو التالي:
موز 12جنيها
برتقال 10 جنيهات
يوسفي10 جنيهات
فراولة 30 جنيها
بلح سماني 20 جنيها
بلح أسود 20 جنيها
كاكا 35 جنيها
جوافة 20 جنيها
عنب 20 جنيها
تفاح أخضر 60 جنيها
تفاح أحمر 55 جنيها
رمان 25 جنيها
كنتالوب12 جنيها
التين 25 جنيها.
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