الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

اصنعى بنفسك صابونة طبيعية لتفتيح البشرة وتنعيمها

بشرة جميلة، فيتو
بشرة جميلة، فيتو

صابون البشرة يكون آمنا على البشرة وله فوائد عظيمة للبشرة، ويباع بمبالغ باهظة وتحرص الفتيات دائما على استخدامه.

وصابون البشرة أنواعه عديدة على حسب أنواع البشرة، وهو يعزز من جمال ونضارة البشرة ويمكن تحضيره فى المنزل بأقل المكونات.

طريقة عمل صابون طبيعي للبشرة لتفتيح البشرة وتنعيمها

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل صابون طبيعي للبشرة لتفتيح البشرة وتنعيمها.

المكونات:

كيس شاى أخضر

كوب ماء ساخن 

صابونة جليسرين

ملعقة عسل نحل

2 قطارة زيت لوز حلو

الطريقة:-

  • ننقع الشاى الأخضر فى الماء الساخن حتى يبرد ثم ننزع كيس الشاى الأخضر.
  • ثم نأخذ السائل الناتج عن الشاى الأخضر ونضعه فى بولة عميقة.
  • ثم نحضر الصابونة ونبشرها كاملة ونضيفها إلى منقوع الشاى الأخضر.
  • ثم نضيف إليهم العسل ونقلب جيدا حتى يذوب الصابون تماما.
  • ثم نضيف زيت اللوز الحلو ونستمر فى التقليب جيدا.
  • ثم نصب الخليط فى قوالب سيليكون صغيرة وتدخلها الثلاجة حتى تجمد.
  • ثم يستخدم الصابون على البشرة يوميا.
اصنعى بنفسك صابون طبيعي لتفتيح البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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ماء سحري يحول بشرتك إلى فلتر طبيعي

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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