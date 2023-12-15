ماسكات تفتيح البشرة، وإزالة النمش نهائيا

ماسكات تفتيح البشرة، وإزالة النمش، تعد من أفضل الوسائل، بدلًا من استخدام مستحضرات العناية بالبشرة الجاهزة، والتي تحتوي على مواد كيميائية، قد تضر بالبشرة مع الاستخدام المنتظم.



ماسكات لتفتيح البشرة

وفيما يلي تستعرض سامنثا جريج، بعض ماسكات تفتيح البشرة الفعالة التي يمكنك تجربتها:

ماسك الليمون والعسل

عصير الليمون غني بفيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم لصحة البشرة. يساعد فيتامين C في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة. أما العسل فهو مرطب طبيعي يساعد على ترطيب البشرة وتهدئة التهيج.

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لتحضير هذا الماسك، امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل. ضع المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفه بالماء البارد.



ماسك الزبادي والعسل

الزبادي غني بحمض اللبنيك، وهو حمض ألفا هيدروكسي (AHA) طبيعي يساعد على تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة. أما العسل فهو مرطب طبيعي يساعد على ترطيب البشرة وتهدئة التهيج.

لتحضير هذا الماسك، امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.



ماسك الكركم

الكركم غني بالكركمين، وهو عنصر نشط طبيعي يساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

لتحضير هذا الماسك، اخلطي ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. أضيفي القليل من الماء حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.



ماسك الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

لتحضير هذا الماسك، اهرسي ثمرة طماطم متوسطة الحجم. ضعي الخليط على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.



ماسك العدس الأحمر

العدس الأحمر غني بالحديد، والذي يساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

لتحضير هذا الماسك، انقعي ملعقة كبيرة من العدس الأحمر في الماء لمدة ليلة كاملة. في الصباح، صفي العدس واخلطه مع ملعقة صغيرة من العسل. ضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.



ماسكات لتفتيح البشرة وزي

إليك بعض ماسكات الوجه الطبيعية التي قد تساعد في إزالة النمش:

الليمون والكركم:

يحتوي الليمون على فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في تفتيح لون البشرة. يحتوي الكركم أيضًا على خصائص تفتيح البشرة. لصنع هذا الماسك، اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الكركم. ضع المزيج على النمش واتركه لمدة 15 دقيقة. اشطفه بالماء البارد.

خل التفاح والعسل:

يحتوي خل التفاح على حمض، الماليك أويوهو مركب يمكن أن يساعد في تقشير البشرة وتفتيح لونها. يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة.

لصنع هذا الماسك، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل. ضع المزيج على النمش واتركه لمدة 20 دقيقة. اشطفه بالماء البارد.



الخيار:

يحتوي الخيار على خصائص تفتيح البشرة يمكن أن تساعد في تقليل ظهور النمش.

لصنع هذا الماسك، اهرسي ثمرة خيار ووزعيها على النمش. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

دقيق الشوفان:

يساعد دقيق الشوفان في تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة.

لصنع هذا الماسك، اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ملعقة كبيرة من الحليب. ضع المزيج على النمش واتركه لمدة 15 دقيقة. اشطفه بالماء البارد.

جل الصبار:

يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل ظهور النمش.

لصنع هذا الماسك، ضعي جل الصبار الطازج على النمش واتركيه لمدة 30 دقيقة. اشطفيه بالماء البارد.

من المهم إجراء اختبار الحساسية قبل استخدام أي ماسك جديد على بشرتك.

ضعي كمية صغيرة من الماسك على منطقة صغيرة من بشرتك وانتظري 24 ساعة. إذا لاحظت أي تهيج، فلا تستخدمي الماسك.

بالإضافة إلى استخدام هذه الماسكات، من المهم أيضًا حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى زيادة إنتاج الميلانين، مما قد يؤدي إلى ظهور النمش. استخدمي واقٍ من الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أكثر كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.