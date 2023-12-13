ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة، في فصل الشتاء، تعد من أفضل الحلول للعناية بها، وحمايتها من تقلبات فصل الشتاء، فالبشرة الحساسة هي نوع من أنواع البشرة التي تكون أكثر عرضة للتهيج والاحمرار والطفح الجلدي. وتزداد حساسية البشرة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى جفاف البشرة واحمرارها.





ماسكات طبيعية للبشرة الحساسة

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أن هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالبشرة الحساسة في الشتاء، والتي تساعد على ترطيب البشرة وتهدئة تهيجها. ومن هذه الماسكات ما يلي:

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ماسك الشوفان والعسل

الشوفان من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتهدئة تهيجها. والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد على حماية البشرة من الجفاف والتهيج.

لتحضير هذا الماسك، امزجي ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ثم ضعي المزيج على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة. وبعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك الخيار

الخيار من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتبريدها. كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

لتحضير هذا الماسك، ابشري حبة خيار واعصريها للحصول على عصير. ثم أضيفي ملعقة كبيرة من العسل إلى عصير الخيار. ثم ضعي المزيج على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة. وبعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك اللبن الرائب

اللبن الرائب من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها. كما أنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف.

لتحضير هذا الماسك، اخلطي ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب مع ملعقة كبيرة من العسل. ثم ضعي المزيج على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة. وبعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة.

لتحضير هذا الماسك، سخني ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا. ثم ضعي الزيت الدافئ على الوجه والرقبة لمدة 15-20 دقيقة. وبعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

وقبل استخدام أي ماسك طبيعي للبشرة الحساسة، يجب إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من البشرة للتأكد من عدم وجود أي أعراض تحسسية.

ماسكات من الطبيعة

وإليك بعض النصائح العامة للعناية بالبشرة الحساسة في الشتاء:

استخدمي منظفًا لطيفًا للوجه خاليًا من العطور أو الكحول.

استخدمي مرطبًا يوميًا للوجه والجسم.

تجنبي استخدام الصابون العادي على وجهك.

تجنبي استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول أو العطور أو الزيوت المعدنية.

استخدمي واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

احصلي على قسط كافٍ من النوم.

اشربي الكثير من الماء.

وبالالتزام بهذه النصائح، يمكنك الحفاظ على صحة وجمال بشرتك الحساسة طوال فصل الشتاء.