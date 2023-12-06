الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

ماسكات لتفتيح البشرة، من الطبيعة والنتيجة مبهرة

ماسكات طبيعية لتفتيح
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة، فيتو

ماسكات لتفتيح البشرة، من الطبيعة، هي أفضل الحلول للعناية بالبشرة التي تعرضت للإسمرار، خلال فصل الصيف، فالمواد الطبيعية هي الأفضل في العناية بالبشرة، لأنها لا تترك اي آثار جانبية على البشرة.



ماسكات لتفتيح البشرة

 

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك ماسكات لتفتيح البشرة من الطبيعة، وكلها مفعولها سريع، وفيما يلي تستعرض بعض ماسكات الوجه الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة:

 

ماسك الزبادي والعسل
الزبادي والعسل من المكونات الطبيعية التي تتمتع بخصائص تفتيح البشرة. يعمل الزبادي على تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة، بينما يساعد العسل على ترطيب البشرة وتهدئة الالتهابات.

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المكونات:
ملعقة كبيرة من الزبادي
ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:
اخلطي الزبادي والعسل في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء البارد.

 

ماسك العدس الأحمر
العدس الأحمر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة. يحتوي العدس الأحمر على فيتامين C وفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البشرة وتقليل التصبغ.

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من العدس الأحمر
ملعقة كبيرة من الزبادي
ملعقة كبيرة من عصير الليمون

الطريقة:
اغسلي العدس الأحمر جيدًا.
انقعي العدس الأحمر في الماء لمدة 12 ساعة.
صفي العدس الأحمر واطحنيه حتى تحصلي على مسحوق ناعم.
اخلطي مسحوق العدس الأحمر مع الزبادي وعصير الليمون حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء البارد.

 

ماسك الليمون والعسل
الليمون والعسل من المكونات الطبيعية التي لها خصائص تفتيح البشرة. يحتوي الليمون على حمض الستريك الذي يساعد على تفتيح البشرة وتقليل التصبغ. بينما يساعد العسل على ترطيب البشرة وتهدئة الالتهابات.

المكونات:
ملعقة كبيرة من عصير الليمون
ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:
اخلطي عصير الليمون والعسل في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء البارد.

 

ماسك الكركم
الكركم من التوابل الطبيعية التي لها خصائص تفتيح البشرة. يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. تساعد هذه الخصائص على تفتيح البشرة وتقليل التصبغ.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم
ملعقة كبيرة من العسل
ملعقة كبيرة من الزبادي

الطريقة:
اخلطي مسحوق الكركم والعسل والزبادي في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء البارد.

ماسكات لتفتيح البشرة

وأخيرا تلفت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أنه من المهم ملاحظة أن هذه الماسكات الطبيعية قد لا تكون فعالة بنفس القدر بالنسبة للجميع.

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