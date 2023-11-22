ماسكات للبشرة الحساسة، لترطيبها والحفاظ عليها

ماسكات للبشرة الحساسة، من الطبيعة هو ما تحتاجه البشرة لحمايتها وترطيبها وللحفاظ عليها، من عوامل الطقس، خاصة مع التقلبات الجوية التي نشهدها هذه الأيام، وهناك العديد من المواد الطبيعية المناسبة للبشرة الحساسة.



وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن البشرة الحساسة، هي بشرة تتفاعل بسهولة مع العوامل الخارجية، مثل:

التغيرات في الطقس

منتجات العناية بالبشرة

المكياج

العطور

المواد الكيميائية

الغبار

الدخان

أشعة الشمس

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وتشمل أعراض البشرة الحساسة ما يلي:

الاحمرار

الحكة

الجفاف

الشعور بالشد

الحرقة

اللسع

التورم

الانتفاخ

ظهور البثور

أسباب البشرة الحساسة

وأضافت سامنثا، أنه لا تزال أسباب البشرة الحساسة غير معروفة تمامًا، ولكن هناك عدد من العوامل التي قد تلعب دورًا في ذلك، منها:

الوراثة

العوامل البيئية

بعض الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما أو التهاب الجلد التأتبيبعض الأدوية، مثل مضادات الهيستامين أو أدوية علاج حب الشباب.

ماسكات للبشرة الحساسة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والجسم، فيما يلي بعض ماسكات الوجه الطبيعية للبشرة الحساسة:

ماسك الزبادي والخيار

يساعد هذا الماسك على تهدئة البشرة الحساسة وتقليل الالتهابات.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير الخيار

التعليمات:

اخلطي الزبادي وعصير الخيار في وعاء صغير.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

ماسك الأفوكادو والصبار

يساعد هذا الماسك على ترطيب البشرة الحساسة وتجديدها.

المكونات:

نصف حبة أفوكادو

ملعقة كبيرة من جل الصبار

التعليمات:

اهرسي الأفوكادو حتى تصبح ناعمة.

أضيفي جل الصبار إلى الأفوكادو المهروس.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

ماسك الشوفان والعسل

يساعد هذا الماسك على تقشير البشرة الحساسة بلطف وإزالة الشوائب.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان

ملعقة كبيرة من العسل

التعليمات:

اخلطي دقيق الشوفان والعسل في وعاء صغير حتى تصبح عجينة متماسكة.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

ماسك الحليب والكركم

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة الحساسة وتقليل البقع الداكنة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحليب

ملعقة صغيرة من الكركم

التعليمات:

اخلطي الحليب والكركم في وعاء صغير حتى تصبح عجينة متماسكة.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الماسك بالماء الدافئ.

قبل استخدام أي ملسك للبشرة الحساسة، من المهم إجراء اختبار الحساسية على منطقة صغيرة من الجلد أولًا. إذا شعرت بأي احمرار أو حكة، فتوقف عن استخدام القناع.

ترطيب البشرة

كيفية العناية بالبشرة الحساسة

يمكن للأشخاص ذوي البشرة الحساسة اتخاذ بعض الخطوات للعناية ببشرتهم والحفاظ على صحتها، منها:

استخدام منتجات العناية بالبشرة المصممة خصيصًا للبشرة الحساسة.

تجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على العطور أو المواد الكيميائية القاسية.

غسل الوجه بلطف بالماء الدافئ فقط، أو باستخدام منظف لطيف خالٍ من الصابون.

ترطيب البشرة بانتظام باستخدام مرطب خالٍ من العطور.

حماية البشرة من أشعة الشمس باستخدام واقي من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

نصائح للعناية بالبشرة الحساسة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للعناية بالبشرة الحساسة:

تجنب فرك أو شد البشرة.

تجنب استخدام المياه الساخنة للاستحمام أو غسل الوجه.

تجنب استخدام الصابون القاسي أو المنظفات الأخرى التي يمكن أن تجفف البشرة.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة أو الاصطناعية.

تجنب التدخين والتعرض للتلوث.

