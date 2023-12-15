رجب عبد القادر: المصري استحق الفوز على الزمالك وندرس عروض بيع مروان حمدي

قال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي إن فريقه استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز 2023 - 2024 "دوري نايل".

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "النادي المصري قدم مباراة قوية أمام الزمالك واستحق الفوز والثلاث نقاط، كما أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر درس الأبيض جيدًا، وأشكر محمد عبد الكريم الذي نجح في إدارة المباراة باقتدار نظرًا لظروف سفر علي ماهر لحصوله على أحد الدورات التدريبية.

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وأضاف:" مجلس إدارة النادي المصري يدرس العروض المقدمة لمروان حمدي بعد قرار عرضه للبيع، ولا نية لرحيل إلياس الجلاصي في الفترة المقبلة".

وعلى صعيد آخر أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه لم يكن في يومه خلال مباراة المصري في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "التوفيق لم يحالف الزمالك في لقاء المصري، والفريق كان أفضل في أول 20 دقيقة باللقاء، وبعد ذلك تراجعت الناحية البدنية، كما أن الهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط الأول تسبب في إحباط اللاعبين".

وتابع: "المصري لعب على المساحات الموجودة في صفوف الزمالك، وحاولنا في الشوط الثاني العودة للقاء ولكن غياب التوفيق حال دون ذلك".

وأضاف معتمد جمال: "شيكابالا لم يشارك بصورة أساسية بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة وأنه شارك في أكثر من لقاء أساسيًا".

وتابع:"سيد عبد الله "نيمار" لم يكن جيدًا في الناحية الدفاعية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعيًا، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة".

وأضاف معتمد جمال: "كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة أمام فريق كبير بحجم المصري".

وواصل المدير الفني قائلًا: "لم أفضل المجازفة مبكرًا في المباراة بإجراء تغييرات هجومية على حساب الشق الدفاع في ظل مواجهة المصري".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "أمامنا مباراتي ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا في الدوري، وسنرى بعدها احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد".

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وبعد الخسارة أمام المصري يستعد الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات البطولة الكونفدرالية.

مسيرة معتمد جمال مع الزمالك كمدير فني

وتعرض معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة الأولى مع القلعة البيضاء بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي 0/1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وخاض معتمد جمال 6 مباريات مع الزمالك، حقق الفوز في أول 5 مباريات قبل أن يخسر أمام المصري في الدوري.

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

المباراة السادسة كانت أمام المصري في الدوري الممتاز وخسر الأبيض بهدف نظيف.