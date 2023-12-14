الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية انتقامًا لأهالي غزة

قاعدة أمريكية، فيتو
قاعدة أمريكية، فيتو

أعلنت المقاومة العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية في بغداد بطائرات مسيرة.


الهجوم على قاعدة أمريكية في العراق 


وتأتي الهجمات الني تشنها المقاومة العراقية تضامنا مع أهالي غزة، ردا على الدعم الأمريكي لجيش الاحتلال في حربه ضد قطاع غزة.
وفي وقت سابق شنت المقاومة العراقية، هجوما استهدف قاعدة حرير الجوية الأمريكية بطائرات مسيرة في أربيل التابعة لإقليم كردستان شمالي العراق وذلك ردا على الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

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وتواصل المقاومة العراقية استهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، منذ بدء الهجوم البري على غزة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن المقاومة العراقية  استهدفت  قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي البلاد.

وأعلنت  المقاومة  العراقية المسلحة، في بيان صادر عنها   أنها  استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت المقاومة  العراقية في بيانها  إنها نفذت الضربة ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

ويوم الاحد ذكر  المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه  ، أن قذائف صاروخية استهدفت  قاعدة أمريكية بريف الحسكة مضيفا أنه لا توجد  أنباء عن إصابات

ويأتي ذلك بسبب الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين.

 

استهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق 


وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية عن استهداف قاعدة أمريكية بمطار أربيل في العراق بطائرة مسيرة، وقالت: إن الطائرة "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وجاء في البيان الذي نشرته  الفصائل العراقية  على تليجرام، أن الهجوم يأتي "ردًا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.. في غزّة".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت  فصائل المقاومة  العراقية  هجماتها على أهداف أمريكية في سوريا والعراق ردًا.


وكان وزير الخارجية الأمريكي  أنطوني بلينكن،  طالب الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها في حماية جميع المنشآت التي يوجد بها أفراد أمريكيون، وبملاحقة المسئولين عن مهاجمة الأمريكيين في العراق.

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