الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حركة فتح توجه رسالة لـ حماس وتكشف شرط عودتها لقطاع غزة

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: لن نعلق على أي تصريح بشأن ملف المصالحة مع حماس مهما كانت طبيعته وموقفنا في منظمة التحرير واضح وهو إنهاء الانقسام.

انتخابات فلسطينية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": موقفنا واضح بشأن إجراء انتخابات تحقق وحدة الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح: ننتظر من حماس تقديم مقاربة سياسية لبدء حوار، ولابد من التوافق على خيار استراتيجي يحقق الشمول.

 

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مقاربة سياسية مع حماس

وأضاف: توافقنا في القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير على أن ننتظر من حماس إجراء مقاربة سياسية تنظيمية لبدء الحوار، وحديث إسماعيل هنية حول انفتاح حماس رسالة ايجابية.

 

الخلاف بين الفصائل الفلسطينية

وأكد: نسعى إلى الوصول لصيغة وطنية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه وإنهاء الاحتلال، لافتًا إلى أن هناك من يتصيد الأخطاء ويسعى إلى استمرار الخلاف بين الفصائل الفلسطينية.

 

شرط عودة فتح لقطاع غزة

وأوضح: عودتنا لقطاع غزة مرهون بتوافق فلسطيني وانسحاب إسرائيلي، لافتًا إلى أن إسرائيل في غزة جعلت العالم يطالب بإقامة الدولة الفلسطينية.

حركة فتح: نتواصل مع الكل ولن نستمر في اتفاقيات لا يلتزم بها الاحتلال

هنية يعلن انفتاح حماس على أي مقترحات لوقف العدوان، وإسرائيل تتخوف من مطلب أمريكي

في وقت سابق، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة  حماس، إن شعبنا ومقاومتنا ما زالوا يقدمون صورة مشرفة بالنضال والصمود الأسطوري، مؤكدًا أن المقاومة توقع خسائر فادحة في صفوف العدو بمناطق مختلفة في غزة.

 

مقترحات وقف العدوان علي غزة

ولفت هنية، إلى أن "الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك"، كاشفًا أننا "منفتحين على أي مناقشات أو مقترحات لوقف العدوان وترتيب البيت الفلسطيني".

 

وأكد هنية خلال كلمته المتلفزة، على أن أي رهان على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب.

 

موعد إنهاء العملية العسكرية 

وفي سياق آخر أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى قلق إسرائيلي من طرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان موعدا نهائيا لإنهاء العملية العسكرية، وذلك خلال زيارته لإسرائيل يومي الخميس والجمعة للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في إطار الجهود الأمريكية للضغط على إسرائيل للتراجع عن القصف العشوائي  لغزة.

 

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