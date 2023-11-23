المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف عناصرها قاعدة أمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيرة، حسبما أعلنت في بيان فجر اليوم الخميس.

وقال البيان إن الطائرة المسيرة "أصابت هدفها مباشرة"، مضيفة أن الهجوم يأتي "ردًّا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

يأتي هذا الهجوم غداة هجومين نفذتهما "المقاومة الإسلامية في العراق استهدفا قاعدة حرير العسكرية الأمريكية.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجومًا منذ 17 أكتوبر (32 هجومًا في العراق و34 في سوريا)، وأسفرت عن إصابة 62 عسكريًّا أمريكيًّا، بحسب البنتاجون.

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وقال مسؤولو البنتاجون إنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست".

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.