الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بزيادة جنيهين، ارتفاع أسعار مولتو شوكولاته وهذا سعره في الأسواق

ارتفاع أسعار مولتو
ارتفاع أسعار مولتو دبل أكس شوكولاتة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار مولتو دبل أكس شوكولاتة في الأسواق، أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار مولتو دبل أكس شوكولاتة بزيادة قدرها جنيهين عن سعره السابق، خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، ليرتفع سعر مولتو دبل أكس شوكولاتة من ٥ جنيهات إلى ٧ جنيهات.

سعر قطعة مولتو دبل أكس شوكولاتة بعد الزيادة في ديسمبر

ويبلغ سعر قطعة مولتو دبل أكس شوكولاتة نحو 7 جنيهات للمستهلك، فيما تباع كرتونة مولتو دبل أكس شوكولاتة التي تحتوي على 36 قطعة  بسعر 201.75 جنيه جملة، وتباع الكرتونة بسعر 210 جنيهات قطاعي.

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ارتفاع أسعار مولتو دبل أكس شوكولاتة في الأسواق، فيتو

سعر قطعة مولتو دبل أكس بلس شوكولاتة بعد الزيادة في ديسمبر

ويبلغ سعر قطعة مولتو دبل أكس بلس شوكولاتة نحو 8 جنيهات للمستهلك، فيما تباع كرتونة مولتو دبل أكس بلس شوكولاتة التي تحتوي على 24 قطعة  بسعر 152.75 جنيه جملة، وتباع الكرتونة بسعر 160 جنيهًا قطاعي.

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أخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة سعر ساندوتش دومتي جنيهين.. الذهب يواصل الصعود فى الأسواق.. والعقارات تتصدر تداولات البورصة

ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية المتنوعة في السوق المحلي خلال نوفمبر وديسمبر 2023

يشار إلى أن شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري شهدا ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية المتنوعة في السوق المحلي، من منتجات ألبان ومعلبات وتونة ومخبوزات ولحوم مصنعة.

ارتفاع أسعار منتجات دومتي ساندوتشات بقيمة جنيهين

ففي منتصف نوفمبر الماضي أعلنت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار منتجات دومتي ساندوتشات بقيمة جنيهين، ليرتفع من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. 

11 شركة رفعت أسعار منتجاتها خلال ديسمبر الجاري

ورفعت 11 شركة منتجة لعدد من  السلع الغذائية أعلنت قوائم أسعار منتجاتهم الجديدة بزيادات متفاوتة تراوحت من جنيه إلى 35 جنيهًا، وذلك بمقارنة أسعار المنتجات بسعرها السابق، وهم شركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية، المعلبات المصرية، ومودرن بيكري، جهينة، البوادي، بونجورنو، جالكسي، أمريكانا، فيتراك، هاينز،  الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

وخلال ديسمبر الجاري؛ ارتفعت أسعار كاتشب هاينز بشكل ملحوظ في الأسواق، حيث سجلت نسبة الارتفاع نحو  100% مقارنة بالسعر السابق، وارتفع فسعر علبة كاتشب هاينز  من ٧٦ جنيهًا إلى ١٤٧جنيهَا، في العلبة التي تحتوي على ٩٦ باكيتًا، وبذلك فإن سعر الباكت الواحد يصبح جنيهين بدلا من جنيه واحد.

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