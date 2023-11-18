أخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة سعر ساندوتش دومتي جنيهين.. الذهب يواصل الصعود فى الأسواق.. والعقارات تتصدر تداولات البورصة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

ارتفاع أسعار سندوتشات دومتى

أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة عن ارتفاع أسعار منتجات دومتي ساندوتشات بقيمة جنيهين، ليرتفع من 8 جنيهات إلى 10.

الغرفة التجارية عن إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم غزة: دور مهم للقيادة السياسية

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في فعاليات إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر وإطلاقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال "العشري" إن تحركات القيادة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو القضية الفلسطينية متنوعة وداعمة بقوة في كافة الاتجاهات وهو ما يعكس الموقف الثابت لمصر تجاه أشقائنا في فلسطين.

وأشاد رئيس غرفة القاهرة بإطلاق الدكتور مصطفى مدبولي قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر وبالدور الهام الذي تقوم به مصر في هذا الشأن لإغاثة الشعب الفلسطيني وأهالينا في قطاع غزة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر قد قام بتفقد محتويات القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر قبيل إطلاقها لدعم أهالينا بقطاع غزة.



جاء ذلك بعد عرض الصندوق فيلم عن قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية لإغاثة أهل غزة تحت شعار لنتشارك من أجل الإنسانية.



وجاء إطلاق القافلة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة والسكان ولفيف من الوزراء ومسؤولي صندوق تحيا مصر الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.



وتتضمن القافلة التي يطلقها الصندوق تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" ما يقرب من 195 شاحنة (تريلا) محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

التعاون الدولي تطلق تقرير المتابعة الأول لمنصة نوفي غدا

تطلق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد، غدًا الأحد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

ومن المقرر أن يستعرض تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج. وذلك في ضوء إعلاء قيم الشفافية والحوكمة التي التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وتقدم المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، نموذجًا فعالًا وناجحًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة الدولة المصرية، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

العقارات تتصدر تداولات الأسهم في البورصة خلال الأسبوع

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه، تلاها قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، واتصالات واعلام وتكنولوجيا بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه، وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول 746 مليار جنيه.

أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء أسبوع من التداولات فيه استطاعت الأسواق الخليجية تعويض خسائرها علي الرغم من استمرار حاله الترقب لبيانات التضخم الأمريكية وأسعار النفط العالمية، إلا أن نتائج الأعمال المعلنة ساعدت الأسواق علي الارتفاع.



ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.5% في جلسة الخميس مسجلًا ثالث مكاسب يومية له على التوالي وسط سيولة نشطة نسبيًا بلغت 6.5 مليار ريال وارتفاع 142 سهم من أصل 231 شركة مدرجة.



وجاءت هذه المكاسب مع ارتفاع الاهتمامات الاستثماريه لدي المستثمرين بدعم من زيادة احتمالات انتهاء دورة رفع معدلات الفائدة عقب البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من ارتفاع سهم الراجحي بنحو 0.7% مسجلًا ثالث مكاسب يومية على التوالي بالإضافة إلى ارتفاع سهم جبل عمر بنحو 5% مرتدًا من أدنى مستوياته في 7 أشهر.



كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.45% على الرغم من هبوط أسعار خام برنت لأدنى مستوى لها في نحو 4 أشهر اليوم الخميس، وأظهرت بيانات أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في سبتمبر 3% عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميًا.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 2.2% مسجلًا أعلى إغلاق أسبوعي في نحو شهرين ليقترب من نقطة مقاومة رئيسيه11000نقطة.



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنحو 0.2% بدعم من مكاسب سهمي بيتك وأرزان بنسبة 0.6% و2.2% على التوالي.



وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.8% محققًا ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



ففي أسواق الإمارات ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.4% مسجلًا أعلى إغلاق يومي في شهر بدعم من ارتفاع سهمي أبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي بنسبة 0.7% و1.6% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% بدعم من ارتفاع سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي

مع زيادة ملحوظه في قيم التداول لتتجاوز مليار و200الف درهم في الجلسة الواحدة

كما ان عودة نشاط الاكتتابات دعم اداء الاسواق الاماراتيه.

وعزز عودة المتعاملين الاجانب بعد فترة من المبيعات المكثفة في معظم اسواق الخليج بسبب التوترات الجيوسياسي.

أكثر السيارات الـSUV مبيعًا في مصر خلال الـ 10 أشهر

تحتل السيارات الـ SUV مركزا كبيرا فى مبيعات السيارات ويشير ذلك لانتشارها بشكل كبير داخل السوق المحلى، ورغبة المستهلك المحلي فى اقتنائها لتصميمها الفريد وذات الطابع الرياضى والدفع الرباعي وتجهيزات الأمن والسلامة التى تحمى قائدى السيارات من حوادث الطرق بسبب الوسادة الهوائية والكثير من أنظمة القيادة الحديثة.

وظهر ذلك من خلال احصائيات مجمعة التأمين الإجباري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أكثر السيارات الـ SUV مبيعًا في مصر خلال الـ 10 أشهر الماضيين من العام الجارى 2023، نرصدها فى التقرير التالى:

1- فى المركز الأول سيارات كيا سبورتاج بعد ترخيص ما يقرب من 2920 سيارة.

2- بالمركز الثانى سيارات شيري تيجو 3 بعد ترخيص ما يقرب من 2715 سيارة.

3- بالمركز الثالث سيارات هيونداي توسان بعد ترخيص ما يقرب من 2597 سيارة.

4- المركز الرابع سيارات شيري تيجو 7 بعد ترخيص ما يقرب من 2379 سيارة.

5- المركز الخامس سيارات سكودا كودياك بعد ترخيص ما يقرب من 2051 سيارة.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3109 جنيهات وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2720 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2331 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1813 جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21760 جنيهًا.

استمرار ارتفاع أسعار السكر

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرًّا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.