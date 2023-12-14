الغرف التجارية تثني على الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. وتوضح أثر إلزام المنتجين بطباعة السعر على المنتجات

إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي، تفاوت أسعار السلع الغذائية وزيادتها بشكل شبه يوميًا، سبب اضطرابًا غير مسبوقًا للسوق المحلي، الأمر الذي دعا الحكومة لعقد سلسلة من الاجتماعات في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع ومناقشة آليات ضبط الأسواق.

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي لبحث آليات ضبط الأسواق، فيتو

طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع

أخر هذه الاجتماعات؛ عقد أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الوزراء المعنيين إضافة إلى ممثلي مؤسسات ومنظمات التجارة الصناعة، ليعلن رئيس الوزراء التوافق على إلزام المنتجين والمصنعين بطباعة الأسعار على جميع السلع، وأن ذلك ضمن إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

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وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع عقد بناءً على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

توصيات اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية

و استعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع مُخرجات عمل اللجنة التي قدمت عدة توصيات منها:

الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقًا للوفرة والإتاحة. تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية. تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري. دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

فما هو تأثير طباعة الأسعار على السلع في ضبط الأسواق؟

أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

اتحاد الغرف التجارية: نحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه باعتباره آلية لتنظيم السوق

في البداية، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، مضيفًا أن المستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه باعتباره آلية لتنظيم السوق.

الغرف التجارية تؤكد تعاونها مع اللجنة الدائمة لمتابعة أسعار السلع الغذائية

وأكد «الوكيل» أن اتحاد الغرف التجارية سيتعاون مع اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، التي أعلن رئيس الوزراء تشكيلها، وأن الاتحاد سيشارك في عقد الاجتماعات وتقديم نتائج واضحة إلى اللجنة.

شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة ، فيتو

غرفة القاهرة تثني على إعلان إلزام المنتجين طباعة الأسعار على المنتجات

تعليقًا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أثنى شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة على إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلزام المنتجين بطباعة السعر على السلعة، ضمن إجراءات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

إلزام المنتجين والمصنعين بكتابة الأسعار على المنتجات له تأثيرات إيجابية في ضبط الأسواق

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لـ «فيتو» إن إلزام المنتجين والمصنعين بكتابة الأسعار على المنتجات، سيكون له تأثيرات إيجابية في ضبط الأسواق، إذ يساهم في الحد من زيادة أسعار السلع، إضافة إلى الحد من سياسة الأوفر برايس التي يفرضها البعض على معظم السلع، أن زيادة الأسعار وفرض الأوفر برايس بهذا الشكل الكبير غير مقبول، خاصة أنها أصبحت ظاهرة منتشرة حتى على السلع الأساسية التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، وهذا شيء غير طبيعي في السوق.

المواطنون يقع على عاتقهم دور كبير في نجاح الجهود الحكومية لضبط الأسواق

وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات وخطوات سليمة لضبط الأسواق بالتوافق مع المصنعين والتجار، ليأتي دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لكن الدور الأهم من الرقابة الحكومية دور المستهلك نفسه، فالمواطنين يقع على عاتقهم دور كبير في نجاح الجهود الحكومية لضبط الأسواق، من خلال عدم قبوله دفع اي مبالغ إضافية عن أسعار السلع المعلنة.

حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

شعبة المواد الغذائية تشيد بالإجراءات الحكومية لضبط الأسعار واستعادة استقرار سوق السلع الغذائية

ومن جانبه، أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة ببحث إجراءات وقرارات سريعة لضبط الأسواق وأسعار السلع، مثمنًا جهود الحكومة في وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

الاستمرار في ضخ السلع بالأسواق وتوفيرها أكبر ضربة للمحتكرين

وأشار «المنوفي» إلى أن الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة، وهي أكبر ضربة لمحتكري السلع من ضعاف النفوس الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائي المصري.

مطالب شعبة المواد الغذائية للحكومة لضبط الأسواق والحد من التلاعب في الأسعار، فيتو

شعبة المواد الغذائية تقدم 3 مطالب للحكومة لضبط الأسواق والحد من التلاعب في الأسعار

وقدم «المنوفي» 3 مطالب للحكومة للمساهمة في ضبط الأسواق والحد من التلاعب، وهم تشديد الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية، التوافق على تكلفة هامش ربح للسلع لضمان وصولها للمستهلك بسعر عادل، وأخيرًا اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

ضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات

وأوضح أن بضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير التموين بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية علي العبوات، سيحد من التلاعب في أسعار السلع بشكل كبير، وتستهدف عدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

التوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح لضمان وصول المنتج بسعر عادل للمستهلك، فيتو

ضرورة التوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية لضمان وصلها بسعر عادل للمستهلك

وتابع أنه يجب إشراك مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع الحكومة للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل،

ضرورة إصدار تشريع بتغليظ العقوبة علي المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وأكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية أهمية اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، فضلًا عن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف علي مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.