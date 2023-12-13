الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: كتابة الأسعار على العبوات تحد من التلاعب في أسعار السلع وتعطيش السوق

أثر قرار إلزام المنتجين
أثر قرار إلزام المنتجين بكتابة السعر على المنتجات، فيتو

أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة ببحث إجراءات وقرارات سريعة لضبط الأسواق وأسعار السلع.

الإشادة بالإجراءات الحكومية لضبط الأسعار واستعادة استقرار سوق السلع الغذائية

 وثمن جهود الحكومة في وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة، وهي أكبر ضربة لمحتكري السلع من ضعاف النفوس الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائي المصري.

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ضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات

وطالب «المنوفي»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء بضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تداول السلع الغذائية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير التموين بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية علي العبوات، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع بشكل كبير، وتستهدف عدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

ضرورة التوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية لضمان وصلها بسعر عادل للمستهلك

وطالب المنوفي بضرورة إشراك مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع الحكومة للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل،

ضرورة إصدار تشريع بتغليظ العقوبة علي المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

وأكد علي أهمية اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف علي مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.

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مجلس الوزراء يلزم المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

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رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصلحتنا مع تنظيم السوق والمستهلك هو الأساس

نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم لضبط الأسواق

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، معلنًا أنه خلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وأن ذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

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