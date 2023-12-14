شهب الجوزاء تزين سماء الليلة

تزين سماء اللية شهب الجوزاء Geminids أو التوأميات وهي ملكة الزخات الشهابية، ويفضلها الكثيرون، حيث تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة إذ يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها.



وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ بالمعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عن أن زخة التوأميات تنتج من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982 وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

Advertisements

شهب التوأميات



و أكد أن غياب القمر في تلك الليلة سيجعل الرؤية مثالية للكثير من الشهب الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على إرتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض..

ويرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) يوم 17 ديسمبر، حيث يكونا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:30 مساء تقريبا.