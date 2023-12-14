جيش الاحتلال يستخدم خدعة جديدة لتدمير أنفاق غزة

الهجوم البري على غزة، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن الجيش سيزرع متفجرات في أماكن اختباء عناصر حركة حماس الفلسطينية.



استهداف دبابتين إسرائيليتين

وادعى هاجاري في حديثه: "لقد اختاروا الاختباء تحت الأرض.. وهذا هو أسلوب حماس، فهم يستخدمون الناس كدروع بشرية. لدينا أساليب جديدة للحرب سنعمل بها. لن تتم حمايتهم تحت الأرض”.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف مصدر ميداني بكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس: مجاهدونا تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية من الإجهاز على 3 مركبات عسكرية إسرائيلية من المسافة صفر ببيت لاهيا.



وأكدت كتائب القسام، استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد في حي الشجاعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

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ولفتت إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

استهداف القسام لجيش الاحتلال في الشجاعية

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

وعلى جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 648 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين ومغادرة الشمال بأسرع وقت.

اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافا و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وعلى جانب آخر قالت وزارة التعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، إن نحو 3679 طالبا قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18.608 شهيد و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.