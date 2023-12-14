الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن شن أكثر من 500 غارة على قطاع غزة في أسبوع

الغارات الاسرائيلية
الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه شن أكثر من 500 غارة على قطاع غزة في أسبوع.

 

خرافات تفكيك حماس

الهجوم البري على غزة، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن  تفكيك حركة حماس الفلسطينية سيستغرق أكثر من بضعة أشهر.


العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وتأتي تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حيث ناقش الاثنان خطط مواصلة القتال ضد حماس، والجهود المبذولة لإزالة التهديد على الحدود اللبنانية وضرورة إعادة المستوطنين.

 

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وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لتفكيك منظمة تأسست منذ سنوات في غزة، هناك حاجة إلى أكثر من بضعة أشهر”.


وزعم يوآف جلانت في حديثه: "ستكون حربًا طويلة وسننتصر في النهاية.. أشكر الحكومة الأمريكية على دعمها غير المشروط”.


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت كتائب القسام: إنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بمدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستهداف كتائب القسام قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.

 

كما قالت سرايا القدس، اليوم الخميس: "قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

 

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس: "تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".

 

وعلى الجانب الآخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

 

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