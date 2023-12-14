سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية نوعية مع القسام ضد جيش الاحتلال

طوفان الأقصى، أعلنت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أنها أوقعت في عملية مع كتائب القسام 6 من جنود العدو الإسرائيلي بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا به في الشجاعية.

قصف تجمعات لجنود جيش الاحتلال

وأكدت سرايا القدس: قصفنا في عملية مشتركة مع القسام تجمعات العدو الإسرائيلي شرق خان يونس وأوقعنا إصابات مباشرة.

استهداف قوة لجيش الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

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ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 648 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين ومغادرة الشمال بأسرع وقت.

اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافا و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وعلى الجانب الآخر قالت وزارة التعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، إن نحو 3679 طالبا قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18.608 شهداء و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.