الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

محمود حميدة في افتتاح "الجونة السينمائي": فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية

الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة، فيتو

مهرجان الجونة السينمائي، قال الفنان محمود حميدة: "نتكلم عن المسئولية التي نتقاسمها جميعا وهي مسئولية تسليط الأضواء على أكثر أوقات الإنسانية ظلاما فنحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، وعلينا واجب لأننا رواة القصص غير المروية والأصوات الصامتة وحاملي الحقائق غير المريحة".

 

محمود حميدة: لتكن أفلامنا شهادة علي صمود الروح الإنسانية

 وتابع خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة: "من قصص اليأس نستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع، لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير لأن القهر ليس مجرد فصول تاريخية لكنه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء، فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الانسانية وأملا في وجه الظلام".

Advertisements

 

محمود حميدة: الحداد دافع للنسيان ولا نريد أن ننسى


وتابع: "مطلوب في كلمتي أن أطلب من حضراتكم أن تقفوا حدادا ولكن لن أطلب هذا الطلب لأن الحداد كما نعبر به عن الحزن فهو دافع للنسيان وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريدكم أن تنسوا"، في إشارة لانتهاكات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة.

توافد ضيوف مهرجان الجونة لحضور فعاليات افتتاح الدورة السادسة

فعاليات افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

 

وبدأ منذ قليل، توافد نجوم وضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، على قاعة بلازا بمدينة الجونة، حيث تنطلق فعاليات المهرجان اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

 


ومن المقرر أن يشهد الافتتاح احتفاء خاصا بالسينما الفلسطينية، بالإضافة إلى عرض فيلم ٦٠ جنيه للمخرج عمرو سلامة.

 

برنامج نافذة على فلسطين
 

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، حيث يتضمن برنامجًا خاصًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، داعيا المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ.  

 

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

 

جسر الجونة السينمائي 
 

ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

 

تاريخ مهرجان الجونة السينمائي 
 

تأسس مهرجان الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمود حميدة الفنان محمود حميدة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة اخبار مهرجان الجونة غزة فلسطين

مواد متعلقة

توافد ضيوف مهرجان الجونة لحضور فعاليات افتتاح الدورة السادسة

فعاليات افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

التحضيرات الأخيرة لافتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (صور)

محاضرة مروان حامد ولقاء يسرا، مواعيد ندوات وفعاليات جسر الجونة السينمائي 2023

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي أثناء غنائه على المسرح (فيديو)

صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

بث مباشر، مشاهدة مباراة الفيحاء وأهلي جدة في الدوري السعودي

إلغاء هدفين وإهدار ضربة جزاء، بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 2/2 بالدوري

جيش الاحتلال يستخدم خدعة جديدة لتدمير أنفاق غزة

الخارجية الأمريكية تعلق على فيديو قراءة جنود إسرائيليين تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين

أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

طريقة عمل كيكة العسل الأسود، بمكونات بسيطة

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

الدولار وصل لكام؟ اتجاه مؤشر العملة الأمريكية بحركة التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد البنجر للحامل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وكشف المستور

ما حكم تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية