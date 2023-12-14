محمود حميدة في افتتاح "الجونة السينمائي": فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي، قال الفنان محمود حميدة: "نتكلم عن المسئولية التي نتقاسمها جميعا وهي مسئولية تسليط الأضواء على أكثر أوقات الإنسانية ظلاما فنحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، وعلينا واجب لأننا رواة القصص غير المروية والأصوات الصامتة وحاملي الحقائق غير المريحة".

محمود حميدة: لتكن أفلامنا شهادة علي صمود الروح الإنسانية

وتابع خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة: "من قصص اليأس نستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع، لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير لأن القهر ليس مجرد فصول تاريخية لكنه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء، فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الانسانية وأملا في وجه الظلام".

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محمود حميدة: الحداد دافع للنسيان ولا نريد أن ننسى



وتابع: "مطلوب في كلمتي أن أطلب من حضراتكم أن تقفوا حدادا ولكن لن أطلب هذا الطلب لأن الحداد كما نعبر به عن الحزن فهو دافع للنسيان وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريدكم أن تنسوا"، في إشارة لانتهاكات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبدأ منذ قليل، توافد نجوم وضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، على قاعة بلازا بمدينة الجونة، حيث تنطلق فعاليات المهرجان اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.



ومن المقرر أن يشهد الافتتاح احتفاء خاصا بالسينما الفلسطينية، بالإضافة إلى عرض فيلم ٦٠ جنيه للمخرج عمرو سلامة.

برنامج نافذة على فلسطين



ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، حيث يتضمن برنامجًا خاصًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، داعيا المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ.

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

جسر الجونة السينمائي



ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

تاريخ مهرجان الجونة السينمائي



تأسس مهرجان الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.