مهرجان الجونة تحت شعار «هنا غزة».. انعقاد استثنائي بعلم فلسطين.. وهذه تفاصيل الدورة السادسة.. دعوة فنانين فلسطينيين وعرض أفلام داعمة للقضية الفلسطينية

عاد مهرجان الجونة السينمائى للساحة مرة أخرى، فبعد تأجيل دورته السادسة بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة مطلع أكتوبر الماضى، تكهن البعض بأن الدورة لن تقام هذا العام وتم إلغاؤها، ولكن صناع المهرجان خرجوا منذ أسبوع فى بيان رسمى أكدوا خلاله عودة المهرجان وإقامة الدورة السادسة كما تم الإعلان عنها سابقًا، حيث تقام الدورة الجديدة فى الفترة من 14 حتى 21 ديسمبر الجارى.

تشهد الدورة السادسة من مهرجان الجونة عدة تغييرات عندما عادت للنور بعد تأجيلها مرتين، حيث قرر صناع المهرجان إقامة الدورة السادسة بشكل استثنائى تحمل فيه علم «فلسطين»، حيث تقام فعاليات سينمائية تخص صناعة السينما، ولكنها فى نفس الوقت تدعم القضية الفلسطينية وتتضامن مع أهل غزة الواقعين تحت الحصار والقصف الصهيونى الغاشم، والذى تجدد مؤخرا وسقط الشهداء والجرحى.

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أول وأهم قرار اتخذه صناع المهرجان كان إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية فى المهرجان، والتى كانت تقام فى الدورات السابقة بشكل طبيعى احتفالًا بإقامة هذا الحدث الكبير، حيث تم إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وسيكتفى صناع المهرجان بحفل إطلاق المهرجان فقط، كما سيكون هناك “دريس كود” محدد لكل الفنانين والفنانات وضيوف الحفل، حتى لا يظهر أحد بملابس أو ألوان غير مناسبة للأحداث، إضافة إلى إلغاء لقاءات القنوات والمواقع الإخبارية مع الفنانين على السجادة الحمراء، وإلغاء أغنية الدورة السادسة التى كان من المقرر أن يتم غناؤها فى الحفل.

يشهد حفل الافتتاح الاحتفاء بفلسطين، حيث يتم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما سيتم دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين للدورة الاستثنائية من المهرجان، إضافة لذلك فقد تم إضافة برنامج فلسطينى خاص لعروض سينمائية فلسطينية سيتم خلالها عرض بعض الأفلام التى توضح معاناة الشعب الفلسطينى من الاحتلال الإسرائيلى، حيث يتم عرض تلك الأعمال لضيوف المهرجان من كل أنحاء وبلاد العالم، سواء صناع سينما أو جمهور، للمساهمة فى نشر القضية الفلسطينية.

ولم يتوقف دعم المهرجان عند هذا الدعم الإعلامى المعنوى فقط، بل أعلن المهرجان عن إقامة حفل عشاء كبير سيحضره عدد كبير من الشخصيات المهمة، وذلك لجمع تبرعات لأهل غزة، وهو دعم مادى يكمل الدعم المعنوى الذى سبقه، حيث سعى المهرجان لاستغلال الحدث الذى يدعم فلسطين وقضيتها لجمع مبلغ مادى يتم إرساله إلى غزة التى تحتاج لدعم مادى كبير خلال الفترة القادمة، هذا بخلاف قيام إدارة المهرجان فى التبرع بخمسة ملايين جنيه منذ شهر لغزة، وذلك فى بداية العدوان الإسرائيلى على غزة، حيث قامت إدارة المهرجان بتأجيل الدورة السادسة والتبرع بخمسة ملايين جنيه.

على جانب آخر تستمر الفعاليات داخل المهرجان بشكل طبيعى، حيث تقام كل الفعاليات السينمائية على رأسها مسابقات المهرجان، حيث ستنافس عدة أفلام طويلة وقصيرة ووثائقية على جوائز المهرجان، وهى رسالة سينمائية مهمة لدعم الصناعة، ويبذل مبرمجو المهرجان جهودا كبيرة لتغيير بعض أفلام تلك المسابقات فى وقت زمنى قصير، وذلك بعد عرض بعض تلك الأفلام فى وقت سابق خلال الأيام الماضية، حيث كان من المفترض عرضها فى مهرجان الجونة فى موعده الأول من 13 حتى 20 أكتوبر، وكان بعض صناع تلك الأفلام قد اتفقوا مع موزعين على عرضها بعد المهرجان، وعندما تم تأجيل المهرجان تم عرض تلك الأفلام فى السينمات وخرجت من حسابات المهرجان.

وتستمر فعاليات سينى جونة بكل فروعها بشكل طبيعى، وهى خاصة بدعم صناعة السينما بشكل مباشر، سواء من خلال دعم الأعمال الفنية سواء فى مرحلة الإنتاج أو ما قبل الإنتاج، أو من خلال المحاضرات والندوات الخاصة بالسينما، أو من خلال البرنامج الجديد الخاص بدعم صناع السينما الشباب واستضافتهم وتقديم ورش عمل ومحاضرات خاصة لهم لتعليمهم كل شيء فى الصناعة فى مجالاتها المختلفة، لمساعدتهم فى مشوارهم الفنى.

وكان من المفترض أن تقام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى فى الفترة من 13 حتى 20 أكتوبر الماضى، وبعد العدوان الإسرائيلى على غزة تم تأجيل الدورة إلى الفترة من 27 نوفمبر الماضى وحتى 2 ديسمبر الجارى، ثم تم تأجيلها مرة أخرى بسبب اشتداد العدوان الإسرائيلى على أهل غزة إلى أن تم الاتفاق على إقامة الدورة فى الفترة من 14 حتى 21 ديسمبر الجارى.