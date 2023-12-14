توافد ضيوف مهرجان الجونة لحضور فعاليات افتتاح الدورة السادسة

بدأ منذ قليل، توافد نجوم وضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، على قاعة بلازا بمدينة الجونة، حيث تنطلق فعاليات المهرجان اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح احتفاء خاصا بالسينما الفلسطينية، بالإضافة إلى عرض فيلم ٦٠ جنيه للمخرج عمرو سلامة.

برنامج نافذة على فلسطين

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، حيث يتضمن برنامجًا خاصًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، داعيا المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ.

Advertisements

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

جسر الجونة السينمائي

ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.



تاريخ مهرجان الجونة السينمائي





تأسس مهرجان الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.