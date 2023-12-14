الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

فعاليات افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

حفل افتتاح مهرجان
حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، فيتو

مهرجان الجونة، انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تزينت المدينة الساحرة للمهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 21 ديسمبر الجاري، وتتيح “فيتو” لقرائها ومتابعيها خدمة البث المباشر لمراسم الافتتاح.

احتفاء خاص بفلسطين في مهرجان الجونة السينمائي  


ويولي مهرجان الجونة هذا العام عناية خاصة بفلسطين، حيث تم الإعداد لبعض الفقرات التى تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين لدورة المهرجان.

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برنامج نافذة على فلسطين

ويقام مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بشكل استثنائي، حيث يتضمن برنامجًا خاصًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، داعيا المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ.  

ومن خلال هذا القسم الذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

جسر الجونة السينمائي 

ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

 

التحضيرات الأخيرة لافتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي (صور)

مهرجان الجونة تحت شعار «هنا غزة».. انعقاد استثنائي بعلم فلسطين.. وهذه تفاصيل الدورة السادسة.. دعوة فنانين فلسطينيين وعرض أفلام داعمة للقضية الفلسطينية


 

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.


تاريخ مهرجان الجونة السينمائي 
 


تأسس مهرجان الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.

 

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