فوائد الفراولة، تدعم صحة القلب وتحمي البشرة من المشاكل

فوائد الفراولة، للصحة والبشرة عديدة، فتعد الفراولة فاكهة لذيذة وصحية، كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من التلف التأكسدي. كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم.



فوائد الفراولة



وتستعرض الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، بعض من فوائد الفراولة:

تعزيز جهاز المناعة:

الفراولة غنية بفيتامين ج، وهو فيتامين أساسي لصحة جهاز المناعة. يساعد فيتامين ج الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي المسؤولة عن محاربة العدوى.

Advertisements

دعم صحة القلب والأوعية الدموية:

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف. كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم، والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

الفراولة غنية بالألياف، والتي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تعزيز صحة الجلد:

الفراولة غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس. كما أنها تساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة البشرة.

فقدان الوزن:

الفراولة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية.

الفراولة وفوائدها

فوائد الفراولة للبشرة

وأضافت الدكتورة مروة، أن الفراولة فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة المبكرة. كما أنها مصدر جيد لفيتامين ج، والذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة البشرة.

وفيما يلي بعض من فوائد الفراولة للبشرة:

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس:

تحتوي الفراولة على مضادات أكسدة قوية، مثل فيتامين ج وحمض الإيلاجيك، والتي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تلف خلايا الجلد، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة:

يساعد فيتامين ج على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة البشرة ويساعد على إبقائها مشدودة ونضرة. كما أن مضادات الأكسدة في الفراولة يمكن أن تساعد في حماية الكولاجين من التلف.

تفتيح لون البشرة:

تحتوي الفراولة على حمض الماليك، وهو حمض طبيعي يمكن أن يساعد في تفتيح لون البشرة. يمكن أن يساعد حمض الماليك على تقشير خلايا الجلد الميتة، مما يكشف عن بشرة أكثر إشراقًا.

علاج حب الشباب:

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الفراولة في محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب. كما أن حمض الماليك يمكن أن يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة، مما قد يساعد في فتح المسام وتقليل ظهور حب الشباب.

يمكن تناول الفراولة أو استخدامها كماسك للوجه، للحصول على فوائدها للبشرة.

لصنع ماسك الفراولة للوجه، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الفراولة المهروسة مع ملعقة كبيرة من العسل. ضعي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.