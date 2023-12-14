بعد انقطاع سنوات، بث حفلي الأوسكار والإيمي مجانا للمشاهد العربي
حفل جوائز الأوسكار، لأول مرة منذ سنوات عديدة، سيُبث حفلا توزيع جوائز الأوسكار والإيمي، مجانا للمشاهد العربي.
بث حفلي الأوسكار والإيمي مجانًا للمشاهد العربي
وأعلنت القناة الثقافية السعودية، عبر صفحاتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ستنفرد حصريًا بالنقل الحي، والمباشر، لحفل جوائز الأوسكار، وحفل جوائز الإيمي، لأول مرة مجانًا للمشاهد العربي.
وكان حفلا الأوسكار، والإيمي، قد انتقلا في السنوات الأخيرة، للإذاعة حصريا، عبر إحدي المنصات المشفرة، بعد أن كانت تذاع مجانا، على قناة دبي “one”.
جيمي كيميل يقدم حفل الأوسكار المرة الرابعة في تاريخه
وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، رسميا عن اختيارها للمذيع الساخر جيمي كيميل، ليقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٥، فيما تعد ذلك هي المرة الرابعة، التي يقدم فيها جيمي كيميل حفل الأوسكار.
موعد حفل الأوسكار 2024
أعلنت رسميًّا أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة موعد حفل الأوسكار القادم لعام ٢٠٢٤ الذي يشهد إقامة النسخة السادسة والتسعين من الحفل.
وحددت الأكاديمية يوم 10 مارس 2024، ليشهد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي يعد الجائزة الأكبر في السينما حول العالم.
جوائز حفل الأوسكار 2023
وحصد جائزة الأوسكار، لأفضل فيلم في عام 2023، "Everything Everywhere All at Once"، الذي حصد أيضا عدة جوائز خلال الحفل بنسخته الـ٩٥، منها أفضل ممثل وممثلة مساعدة، وأفضل إخراج، ومونتاج، وسيناريو.
وحمل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار الـ ٩٥، عدة مفاجآت، وجاءت كالتالي:
Everything Everywhere All at Once
أفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان
أفضل فيلم في العام
أفضل مونتاج
أفضل إخراج دانيال شاينرت ودانيال كوان
أفضل سيناريو أصلي
أفضل ممثلة مساعدة جيمي لي كرتيس
أفضل ممثلة في دور رئيسي ميشيل يوه
أفضل ممثل في دور رئيسي برندان فريزر
أفضل أغنية أصلية "Naatu Naatu" من الفيلم الهندي RRR
أفضل صوت Maverick
أفضل سيناريو مقتبس سارة بولي "Women Talking"
أفضل مؤثرات بصرية The Way of Water
All Quiet on the Western Front
أفضل موسيقى تصويرية
أفضل تصميم إنتاج أو تصميم ديكور مواقع التصوير
أفضل فيلم عالمي
أفضل تصوير سينمائي
أفضل فيلم أنميشين قصير The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
أفضل فيلم وثائقي قصير The Elephant Whisperer
أفضل تصميم أزياء Wakanda Forever
أفضل تصفيف شعر ومكياج The Whale
أفضل فيلم قصير An Irish Goodbye
أفضل فيلم وثائقي Navalny
أفضل فيلم أنميشين Guillermo del Toro's Pinocchio
السجادة البيج بدلا من الحمراء
وشهد لأول مرة حفل الأوسكار، الذي أقيم مؤخرًا، تحول السجادة الحمراء الشهيرة، التي يسير عليها النجوم، للون البيج، وهو ما علق عليه، مستشارًا الابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا، قائلين: "أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلا من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا في أنه لن تراق دماء… نريد هذا العام سجادة ذات لون يبعث على الهدوء والسكينة، وأن تكون ناعمة، مثل الشاطئ عند غروب الشمس".
مقدمو حفل الأوسكار ٢٠٢٣
وقدم حفل الأوسكار، المذيع الكوميدي، جيمي كيميل، فيما شارك عدد من النجوم، في تقديم جوائز الحفل، مثل، هالي بيلي وأنطونيو بانديراس وإليزابيث بانكس وجيسيكا تشاستين وجون تشو وأندرو جارفيلد وهيو جرانت وداني جوريرا وسلمى حايك بينولت ونيكول كيدمان وفلورنس بو وسيجورني ويفر، وجون ترافولتا.
ريهانا وليدي جاجا
وشهد حفل الأوسكار، تقديم المغنية ريهانا، والنجمة ليدي جاجا، عروض مباشرة على خشبة المسرح، حيث أدت ريهانا أغنية "Lift Me Up" من فيلم "Black Panther: Wakanda Forever"، فيما غنت ليدي جاجا، Hold My Hand، وهي الأغنية الخاصة بفيلم توم كروز Top Gun: Maverick، والتي حصلت بسببها علي الترشيح الرابع لها لنيل جائزة الأوسكار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.