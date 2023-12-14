الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تقرير سري للاستخبارات الأمريكية: إسرائيل تستخدم القنابل الغبية وتكتيك القصف بالغطس في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت تقارير لـ الاستخبارات الأمريكية، اليوم، أن إسرائيل ترتكب جريمة بشعة ضد المدنيين في غزة باستخدام القنابل الغبية والقصف بالغطس.

إسرائيل تستخدم القنابل الغبية في غزة

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، خلص تقرير حديث صادر عن الاستخبارات الأمريكية، إلى أن ما يقرب من نصف قنابل جو-أرض التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في حربه ضد حماس في غزة كانت غير موجهة أو ما يعرف باسم القنابل الغبية.

 

وقالت الشبكة الأمريكية: إن التقييم الذي جمعه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ونقلت مضمونه ثلاثة مصادر مطلعة عليه، ذكر أن حوالي 40 إلى 45 % من قنابل جو أرض التى يستخدمها الجيش الإسرائيلي، البالغ عددها 29 ألف قنبلة كانت غير موجهة، فيما كانت البقية قنابل موجهة بدقة.

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القنابل الغبية أقل دقة وتهدد المدنيين

وتابعت "سي إن إن"، أن القنابل الغبية تكون أقل دقة ويمكن أن تشكل تهديدا أكبر على حياة المدنيين، خاصة في منطقة مكتظة بالسكان مثل قطاع غزة، مضيفة أن المعدل الذي تستخدم به إسرائيل "القنابل الغبية" قد ساهم ويساهم في ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين العزل.

 

وتعليقا على سؤال بشأن ما ورد في هذا التقييم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نير دينار لـ"سي إن إن": "نحن لا نتناول نوع القنابل المستخدمة".

 

ويرى خبراء أن إسرائيل وفي حال كانت تستخدم قنابل غبية غير موجهة بالمعدل الذي أشار إليه تقييم الاستخبارات الأمريكية، فإن ذلك يقوض مزاعم  الإسرائيلي بأنها تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

استخدام تكتيك القصف بالغطس في غزة

وقال الضابط السابق في فريق التخلص من الذخائر المتفجرة، بريان كاستنر، والذي يشغل حاليا منصب كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية بشأن الأسلحة والعمليات العسكرية، إنها "مشكلة ضرر جسيمة للمدنيين إذا لم يكن لديهم هذه الدقة، وإذا لم تتمكن حتى من إعطاء فائدة للشك في أن السلاح يسقط بالفعل في المكان الذي قصدت القوات الإسرائيلية الوصول إليه".

 

وقال مسئول أمريكي لشبكة "سي إن إن": إن واشنطن تعتقد أن الجيش الإسرائيلي يستخدم القنابل الغبية بالتزامن مع تكتيك يسمى "القصف بالغطس"، أو إسقاط قنبلة بشكل حاد من طائرة مقاتلة، وهو ما قال المسؤول إنه يجعل القنابل أكثر دقة، لأنه يقربها من هدفها. 

 

وأضاف المسئول الأمريكى، أن الولايات المتحدة تعتقد أن الذخيرة -غير الموجهة- التي يتم إسقاطها عن طريق "القصف بالغطس" تكون دقيقة بشكل مماثل للذخيرة الموجهة.

 

وأفادت "سي إن إن" أنه ليس من الواضح ما هي نوعية القنابل غير الموجهة التي يستخدمها الإسرائيليون، على الرغم من أن الخبراء أشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم قنابل من طراز "M117" التي تبدو بأنها غير موجهة.

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