الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 7 جنود في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، عن إصابة ضابط و7 جنود إسرائيليين في المعارك الضارية شمال وجنوب قطاع غزة، موضحين أن المصابين هم 4 من كتيبة الهندسة 603، فيلق الهندسة القتالية، إصابة مقاتل من الكتيبة 12 التابع للواء "جولاني" بجروح خطيرة في المعارك جنوب غزة. 


خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وأكدت التقارير الإسرائيلية، إصابة مقاتلين من وحدة ماجلان بجروح خطيرة خلال القتال في جنوب غزة، إضافة إلى إصابة ضابط في الكتيبة 82 باللواء السابع بجراح خطيرة خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.

 

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت المقاومة الفلسطينية في بيان صادر عنها، عن استهداف 4 جنود إسرائيليين شمال غرب غزة.

 

وذكرت كتائب القسام في بيانها أنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بمدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستهداف كتائب القسام قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.

 

وذكرت سرايا القدس، اليوم الخميس: "قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

 

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس: "تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".


جيش الاحتلال الإسرائيلي

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

 

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 648 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

 

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين ومغادرة الشمال بأسرع وقت.

 

اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

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وزير جيش الاحتلال: تفكيك حركة حماس سيستغرق أكثر من بضعة أشهر

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كتائب القسام: مقتل ما لا يقل عن 10 ضباط وجنود من جيش الاحتلال

 

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