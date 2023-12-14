الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بقذائف الياسين 105، كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا

القسام، فيتو
القسام، فيتو

قالت كتائب القسام: إنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" بمدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

استهداف كتائب القسام قوة صهيونية 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستهداف كتائب القسام قوة صهيونية راجلة في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.

كما قالت سرايا القدس، اليوم الخميس: "قصفنا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

قالت كتائب القسام، اليوم الخميس: "تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وعلى الجانب الآخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في الشجاعية بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 648 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم 146 جنديا في حالة حرجة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان شمال قطاع غزة بالتوجه إلى دير البلح عبر محور صلاح الدين ومغادرة الشمال بأسرع وقت.

اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة كتائب القسام

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