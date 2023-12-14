الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

استهداف سفينة شحن متجهة إلى ميناء جدة السعودي بصاروخ في البحر الأحمر

سفينة شحن ميرسك،
سفينة شحن ميرسك، فيتو

أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك أن سفينة حاويات تابعة لها استُهدفت بصاروخ بينما كانت في طريقها إلى ميناء جدة السعودي.

ميرسك تعلن استهداف سفينة متجهة إلى جدة

وحسب وكالة "رويترز" قالت شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر"ميرسك" اليوم الخميس، إن سفينة الحاويات التابعة لها "ميرسك جبل طارق" استُهدفت بصاروخ بينما كانت في طريقها من صلالة بسلطنة عمان إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية وأن السفينة وطاقمها بخير.

 

وحسب وكالة رويترز، لم يتضح على الفور ما إذا كان الصاروخ قد أصاب السفينة أم لا.

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وقالت ميرسك في بيان: "في هذا التوقيت، ما زلنا نعمل على التأكد من الحقائق المتعلقة بالحادث".

استهداف ناقلة كيماويات نرويجية في باب المندب

ووقع الحادث قرب مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، حيث أعلن الحوثيون اليمنيون، مسئوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة كيماويات نرويجية.

 

وأضافت ميرسك، "الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق باب المندب مقلقة للغاية. الوضع الحالي يعرض حياة البحارة للخطر ولا يمكن للتجارة العالمية تحمله".

 

وتابعت شركة ميرسك: "طالما أنه لا يمكن لصناعة الشحن العالمية وحدها حل الأمر، فإننا ندعو إلى إجراء سياسي لضمان وقف التصعيد بشكل عاجل".

ميرسك تانكرز تتجنب المرور في البحر الأحمر 

في ذات السياق، حثت شركة "ميرسك تانكرز" أسطولها من ناقلات الوقود على استخدام خيار تجنب البحر الأحمر بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

استهداف السفن فى البحر الأحمر، فيتو

يعطي القرار، المنصوص عليه في إشعار اطلعت عليه بلومبرج، سلطة تقديرية صارمة لإصدار أوامر لإبحار ناقلاتها حول أفريقيا بدلًا من ذلك، وهو مسار يضيف آلاف الأميال إلى الرحلات.

 

يهاجم الحوثيون السفن التي لها علاقات مع إسرائيل المبحرة عبر البحر الأحمر، انتقاما لأهالى غزة الذين يتعرضون لعدوان همجي مما يتسبب في زيادة تكاليف التأمين.

الطريق البديل لمرور عبر باب المندب 

يفتح إشعار "ميرسك" الباب أمام إجراء -يطيل أمد الرحلات لآلاف الأميال للإبحار حول أفريقيا- يمكن أن يعطل تدفقات الطاقة إذا تم اعتماده على نطاق واسع في السوق. إذ سينتج عن تحويل مسار السفن حرق مئات الأطنان من الوقود وتسليم حمولتها بعد أيام.

 

وتُعرف "ميرسك تانكرز" في صناعة الشحن على أنها مشغلة متعددة للغير، مما يعني أنها تدير الناقلات تجاريًا للعديد من المالكين، ولديها أسطولًا قويًا مكونًا من 131 قطعة، وفق موقعها الإلكتروني.

 

تجدر الإشارة إلى أن "ميرسك تانكرز" منفصلة عن "إيه بي مولر ميرسك" (A. P. Moller-Maersk A/S)، عملاقة شحن الحاويات. وتعرضت إحدى سفن "مولر ميرسك" لهجوم في المنطقة يوم الخميس، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

 

ليس من المؤكد أن سفن "ميرسك تانكرز" ستتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر فعليًا وفق هذا الإجراء، أو إلى متى.

 

في الماضي، تحولت شركات الناقلات الكبيرة بعيدًا عن المنطقة لفترات قصيرة، لكن تكلفة الوقود الإضافية وتأخير الشحنات جعلت مثل هذه الإجراءات مؤقتة.

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