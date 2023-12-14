إيران توجه تهديدا لأمريكا بسبب قوة دولية فى البحر الأحمر، اعرف التفاصيل

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الخميس إن: "الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر".

سيطرة في البحر الأحمر

وأضاف وزير الدفاع الإيراني قائلا: "لدينا سيطرة في البحر الأحمر وكل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك".

يُذكر أن قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الفاتيكان يمكن أن يلعب دورا فعالا في حل الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

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وحسب وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، قال عبد اللهيان، خلال لقاء مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف: "إيران غير مهتمة بتوسيع حجم الحرب في المنطقة، ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية والعالم لا يعتبرها مقبولة، ويمكن للفاتيكان أن يلعب دورا فعالا في إنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين".

جيش الإحتلال الإسرائيلي

وعلى الجانب الأخر أعلن مسؤولون إسرائيليون، أن "جيش الإحتلال الإسرائيلي يخطط للحفاظ على تواجده العسكري شمالي قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب على القطاع".

وأفادت قناة آي نيوز24 الإسرائيلية، بأن "السلطات الإسرائيلية نقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نواياها المتمثلة في الحفاظ على وجود عسكري كبير في المناطق الشمالية من المنطقة حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من الأعمال العدائية".

مليون فلسطيني نزحوا من المناطق الشمالية

وأضافت أن "القرار يعني أن عودة ما يقرب من مليون فلسطيني نزحوا من المناطق الشمالية بسبب الصراع لن تكون فورية"، مشيرة إلى أن "الرقابة الإسرائيلية ستضمن عملية تدريجية لمنع أي تسلل محتمل لمسلحي حماس بين العائدين".

وتوقع المسؤولون "احتفاظ القوات الإسرائيلية بوجود جنود متمركزين في مناطق رئيسية مثل بيت حانون ومدينة غزة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "السلطات الإسرائيلية، أكدت مجددًا أن نواياها لا تنطوي على الضم أو إقامة المستوطنات من جديد في قطاع غزة".

معارك قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل جندي جديد في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي قتل الرائد (احتياط) إليشا ليفينسترن 38 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة المدرعات 8104.