الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إعلام عبري: مناشدات عاجلة لإنقاذ مصابين بسفينة حربية إسرائيلية بعد استهدافها بالصواريخ

استهداف سفينة في
استهداف سفينة في باب المندب، فيتو

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل نقلًا عن وسائل إعلام عبرية قالت إن هناك مناشدات عاجلة لإنقاذ مصابين على متن سفينة حربية إسرائيلية تحترق قرب باب المندب في البحر الأحمر، بعد استهدافها بصواريخ كروز أطلقت منا.

 

استهداف سفينة إسرائيلية جنوب البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كيانًا يدعي تبعيته للجيش اليمني طلب من سفينة تعرضت للاستهداف جنوب البحر الأحمر، بالتوجه إلى أحد المواني اليمنية.

Advertisements

وقالت الهيئة البحرية البريطانية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إنها "تلقت تقريرا أن كيانًا يعرف نفسه بأنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب، وقالت إنها تنصح السفن بتوخي الحذر، فيما أعلن الحوثيون بيانًا مرتقبًا سيصدر عن القوات المسلحة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها إنها “تلقت تقريرًا بحدوث حريق على متن سفينة في باب المندب على بعد 15 ميلا بحريا غرب ميناء المخا ”غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن "في الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي".

 

حريق على متن السفينة

وأضافت أن "السلطات أبلغت منظمة البحث والإنقاذ الدولية عن حريق على متن السفينة. وأنه تم نقل جميع أفراد الطاقم إلى مكان آمن"، ونصحت الهيئة البريطانية، السفن القريبة بـ "توخي الحذر والإبلاغ عن أي شيء نشاط مشبوه".

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

يذكر أن الحوثيين احتجزوا السفينة "جالكسي ليدر"، التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنجر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.

واحتجزت جماعة الحوثيين اليمنية السفينة في نوفمبر الماضي، ردًّا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين، واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

 

قصف سفينة إسرائيلية في باب المندب، وبيان مرتقب للحوثيين

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في باب المندب، ويمنيون يتحدثون عن انفجارات ضخمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان وسائل إعلام إسرائيلية سفينة حربية إسرائيلية باب المندب البحر الأحمر صواريخ كروز اليمن استهداف سفينة إسرائيلية حريق على متن السفينة باب المندب في البحر الأحمر

مواد متعلقة

قصف سفينة إسرائيلية في باب المندب، وبيان مرتقب للحوثيين

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في باب المندب، ويمنيون يتحدثون عن انفجارات ضخمة

موعد غلق باب التقديم على شقق سكن كل المصريين بالطرح التكميلي

"الحوثي" تعلن إطلاق صواريخ باليستية تجاه إيلات ومنع السفن الإسرائيلية من الملاحة

الأكثر قراءة

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

بايدن: نتنياهو في "موقف صعب" وهناك تحول في الرأي العام تجاه إسرائيل

حسين الشحات يكشف رسالة كولر للاعبين قبل مواجهات كأس العالم للأندية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث قبل أسبوع الحسم

إعلام عبري: مناشدات عاجلة لإنقاذ مصابين بسفينة حربية إسرائيلية بعد استهدافها بالصواريخ

تجديد حبس عاطل لحيازته كيلو ونصف حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أول رد من محمد صلاح على عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي (فيديو)

أول تحرك للجيش الأمريكي بعد قصف سفينة بصاروخ كروز بمضيق باب المندب

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد واقعة رئيس النادي المخزية وتغريدة أردوغان، تأجيل الدوري التركي إلى أجل غير مسمى

الضربة القاضية، لحظة اقتحام رئيس ناد تركي مباراة لـ"لكم" الحكم في الوجه (فيديو)

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضي التخصيص الفوري بالصعيد

الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 11-12-2023

قرعة علنية لتخصيص أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. 17 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية