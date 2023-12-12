الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط لبحث أزمة البحر الأحمر

لويد أوستن وزير الدفاع
لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للقاء المسؤولين في البحرين وقطر وإسرائيل.

 

لقاء وزير الدفاع الأمريكي للقوات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط


وقال المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إن أوستن سيلتقي أيضا عددا من عناصر من القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة. 


وعلق رايدر على حادثة استهداف ناقلة النفط النرويجية قبالة السواحل اليمنية، بأن الولايات المتحدة "تتعامل مع الوضع في البحر الأحمر بشكل جدي"، معتبرا أن "هذه التصرفات خطيرة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". 


وقال: "نواصل العمل في الممرات المائية الدولية في جميع أنحاء المنطقة لدعم الملاحة والجهود المبذولة لضمان السلامة والأمن والاستقرار".  


وبشأن هجمات مجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا على قواعد أمريكية في البلدين قال رايدر: "إذا تعرضت قواتنا للخطر فسنتخذ الإجراءات المناسبة لحمايتها والهجمات لن تمنعنا من التركيز على المهمة الأساسية وهي هزيمة داعش". 

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تعرض القوات الأمريكية الي 92 هجوم منذ أكتوبر الماضي


وكان مسؤول في البنتاجون ذكر  لقناة" الحرة الأمريكية الاثنين، أن القوات الأمريكية "تعرضت منذ الـ17 من أكتوبر لـ92 هجوما على الأقل بالصواريخ والمسيرات في العراق وسوريا، تم إحباط معظمها". 


وقال رايدر، إن "المجموعات التي تستهدف قواتنا تحاول استغلال الوضع في الشرق الأوسط لتحقيق هدفها الاستراتيجي الأوسع المتمثل في طرد الولايات المتحدة من العراق وسوريا". 


وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية وغيرها لضمان عدم حدوث ذلك". 
 

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