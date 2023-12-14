الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

الزمالك ينعي الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

عمرو عبد الحق رئيس
عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر،فيتو

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي النصر، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

 وفاة عمرو عبدالحق، توفى اليوم الخميس، الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وكتبت سحر عبد الحق شقيقة الدكتور عمرو عبد الحق تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" أخى وحبيبى دكتور عمرو عبد الحق في ذمة الله نسألكم الدعاء".

 

وكان الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، قد تعرض لوعكة صحية وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة.

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عمرو عبد الحق يقود النصر لطفرة رياضية وإنشائية

 ونجح الراحل الدكتور عمرو عبدالحق طبيب الأسنان في قيادة نادي النصر القاهري، إلى طفرة إنشائية ورياضية في جميع الألعاب.

 

 عمرو عبدالحق بدأ مشواره الرياضي ناشئا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والنادي الإسماعيلي ثم التحق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى اعتزل كرة القدم واتجه لمجال الإدارة وتولى سكرتير عام نادي النصر قبل انتخابه رئيسا للنادي في أكثر من دورة انتخابية.

 

وتسبب بند الـ8 سنوات في إبعاد الدكتور عمرو عبدالحق عن رئاسة نادي النصر إلا أنه تواجد في منصب الإشراف على الكرة في عهد مجلس شقيقته الدكتورة سحر عبدالحق.

الراحل عمرو عبد الحق  خلال تواجده في رئاسة النصر حقق العديد من النجاحات والإنشاءات التي يأتي في مقدمتها إنشاء حمام السباحة الجديد، وفقا لأحدث الأساليب العلمية وملحق به غرف خلع الملابس على أعلى مستوى بالجهود الذاتية للنادي.

كما اهتم مجلس إدارة النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق بتطوير منطقة جلوس الأعضاء أمام مجمع حمامات السباحة لتليق بأعضاء النادي، كما تم تطوير منطقة جلوس الأعضاء بجوار البوابة الرئيسية وتطوير منطقة جلوس الأعضاء المواجهة لملعب كرة القدم الرئيسي وتطوير منطقة جلوس الأعضاء المواجهة لصحن النادي.

وشهد نادي النصر خلال قيادة عمرو عبدالحق رئاسة النادي، إنشاء ملعب كرة سلة جديدة وتطوير أرضية ملعب كرة السلة وكرة اليد وإنشاء صالة الأطفال "كيدز إريا"  وإنشاء صالة السلاح والفتنس أعلى حمامات السباحة.

كما أصبح نادي النصر يمتلك 6 شاشات عملاقة لا توجد في أي نادي آخر تم تمويلهم بالجهود الذاتية للنادي لتوفير إرحة للأعضاء خلال التواجد في النادي.

وعلى المستوى الرياضي أصبح نادي النصر يضم بين صفوفه 17 لعبة أولمبية و8 ألعاب غير أولمبية بخلاف نشاط ذوي القدرات الخاصة فضلا علي مساهمة عبدالحق في صعود فريق الكرة أكثر من مرة إلي الدوري الممتاز والتواجد بين الأندية الكبرى.

 

 الراحل عمرو عبدالحق قدم برنامجا رياضيا على إحدى القنوات الفضائية خلال السنوات الأخيرة قبل تعرضه لصراع مع المرض وخضوعه لتدخل طبي مما تسبب في ابتعاده عن شاشة التليفزيون واستمر تواجده في العمل الإداري كرئيسا لنادي النصر القاهري إلى أن فاضت روحه.

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