الأهلي ينعي عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

الأهلى، قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعازيه في وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الذي توفي اليوم الخميس.

وقال الأهلي في بيان رسمي: “محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى ”الدكتور عمرو عبد الحق الشوربجى الذي وافته المنية اليوم.. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

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توفى الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية

وكتبت سهر عبد الحق شقيقة الدكتور عمرو عبد الحق تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" أخى وحبيبى دكتور عمرو عبد الحق في ذمة الله نسألكم الدعاء".

وكان الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، قد تعرض لوعكة صحية وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة.