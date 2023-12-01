الجمعة 01 ديسمبر 2023
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اقتصاد

المركزي الأوروبي يكشف عن تصميم جديد لليورو وموعد التعامل به في البنوك

كريستين لاجارد، فيتو
كريستين لاجارد، فيتو

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد  أمس الخميس، إنه يتم العمل على الانتهاء من التصميم الجديد لعملة اليورو، حيث يبرز هذا التصميم الثقافة الأوروبية والأنهار والطيور، لافتتة إلى أنه من المقرر الانتهاء من التصميم الجديد لليورو والإعلان عنه نهاية العقد.

نسخة رقمية من هذه العملة

 وأضافت لاجارد، أن البنك المركزي الأوروبي من ناحية أخرى يعمل على إطلاق النسخة الرقمية لعملته الخاصة، حيث أن العملة النقدية والرقمية، لهما عامل مشترك لربط الأوروبيين، وهذا هوالهدف الذي تسعى إليه أوروبا وعملتنا المشتركة، لتحقيق هذا الترابط.

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المركزي الأوروبي، فيتو 

موعد اختيار التصميم النهائي

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار التصميم النهائي خلال عام 2026، بينما قد يستغرق الأمر عدة سنوات أخرى قبل أن يتم إصدار هذا التصميم  للتداول على أرض الواقع، مضيفة: " أن الأوراق النقدية الجديدة ستحل محل التصميم القديم للنوافذ والبوابات والجسور منذ أكثر من عقدين. ولا تؤثر التغييرات على العملات المعدنية التي تتميز بتصميمات وطنية".

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المركزي الأوروبي: معدلات التضخم انخفضت بشكل ملحوظ

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستسن لاجارد، قد صرحت بأن البنك لديه الوقت الآن لتقييم كيفية تطور التضخم بعد سلسلة تاريخية من رفع أسعار الفائدة، لكن النصر لم يتحقق بعد، كما أن الرهانات القائمة على تدفق البيانات قصيرة الأجل سابقة لأوانها، منوهة إلى انخفاض معدلا التضخم أكثر من المتوقع في الأشهر القليلة الماضية، مما عزز توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم قريبًا بعكس موقفه التشديدي وسيبدأ في خفض أسعار الفائدة.

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